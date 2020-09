Katić: Na novim osobnim iskaznicama moguće i još neki podaci

Državni tajnik MUP-a Žarko Katić kazao je u srijedu kako nije isključeno da u čipu koji će biti na novim osobnim iskaznicama budu i podaci vezani uz zdravstvenu i vozačku dozvolu.

„Razmišljali smo o tome, to bi bio značajan iskorak, učinit ćemo sve da tu odluku donesemo do pripreme konačnog teksta zakona, o tome se razmišljalo, rađene su neke projekcije, no nismo se usudili staviti to u prijedlog zakona za prvo čitanje“, odgovorio je Katić zastupnici Anki Mrak Taritaš koju je zanimalo razmišlja li se da u čipu budu spomenuti podaci.

Katić je to rekao u Hrvatskom saboru kojem je predstavio izmjene Zakona o osobnoj iskaznici koji će se primjenjivati od kolovoza 2021., a sukladno Uredbi Europskog parlamenta o jačanju sigurnosti građana. Nove osobne će na posebnom čipu sadržavati biometrijske identifikatore u obliku prikaza lica i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima.

Osobna iskaznica sve više služi i za druge svrhe, primjerice za putovanja, pa je potrebno ojačati njenu sigurnost, objasnio je Katić zastupnicima.