Kardinal vraćen s vrata Svetog groba: Izraelce žestoko kritizirali Meloni, Macron, Sanchez...

Ured kardinala Pizzaballe priopćio je da je to "prvi put u stoljećima" da je latinskom patrijarhu Jeruzalema uskraćen pristup svetom mjestu na Cvjetnicu, koja označava Kristov legendarni povratak u Jeruzalem.

Američki veleposlanik u Izraelu, Mike Huckabee, rekao je da se radi o "nesretnom prekoračenju" koje je "teško razumjeti ili opravdati".

No, taj je potez izazvao oštre kritike globalnih čelnika, kao i crkve.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da su vjernici "svih vjera" zamoljeni da ne posjećuju mjesta u Starom gradu Jeruzalema iz sigurnosnih razloga nakon nedavnih iranskih napada.

On i kustod Svete Zemlje, fra Francesco Ielpo, službeni čuvar crkve Svetog groba, bili su "prisiljeni" vratiti se nakon što su zaustavljeni na putu prema crkvi, gdje se vjeruje da je Krist također pokopan i potom uskrsnuo, navodi se.

"Ovaj incident je ozbiljan presedan i zanemaruje osjećaje milijardi ljudi diljem svijeta koji tijekom ovog tjedna gledaju u Jeruzalem", navodi se u izjavi patrijarhata.

"Ova brzopleta i u osnovi pogrešna odluka, okaljana neprimjerenim razmatranjima, predstavlja ekstremno odstupanje od osnovnih načela razumnosti, slobode bogoslužja i poštovanja statusa quo."

Patrijarhat je rekao da je slijedio sva "nametnuta ograničenja" i djelovao odgovorno od početka rata, dodajući da je nedjeljna odluka bila "očito nerazumna i krajnje nesrazmjerna mjera".

Netanyahu je rekao da je policija djelovala iz "posebnih" sigurnosnih razloga te da se izrađuje plan kojim će se crkvenim poglavarima omogućiti bogoslužje na tom mjestu u nadolazećim danima.

Tradicionalna procesija na Cvjetnicu u grad već je otkazana zbog ograničenja javnih okupljanja.

Izraelska policija izjavila je da su sva sveta mjesta u Starom gradu zatvorena za vjernike od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače iz sigurnosnih razloga te da je odbila zahtjev patrijarhata za izuzećem za Cvjetnicu.

Netanyahu je rekao da su sveta mjesta koja pripadaju kršćanskim, židovskim i muslimanskim vjernicima bila "više puta meta" iranskih raketnih napada posljednjih dana.

"U jednom napadu, fragmenti projektila pali su nekoliko metara od crkve Svetog groba", rekao je u izjavi podijeljenoj na X, dodajući da nedjeljna odluka "nije uključivala nikakvu zlu namjeru".

Huckabee je primijetio da su njih dvojica pokušali privatno ući u crkvu bez procesije te da se trenutna pravila odnose na vjerska okupljanja više od 50 ljudi. Međutim, pozdravio je napore izraelske vlade da riješi situaciju i olakša druge aktivnosti tijekom Velikog tjedna.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da je taj potez "uvreda ne samo vjernicima već i svakoj zajednici koja priznaje vjersku slobodu", dok je ministar vanjskih poslova Antonio Tajani rekao da je pozvao izraelskog veleposlanika u Italiji na razgovor kako bi dao objašnjenje tog incidenta.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron također je osudio potez i rekao da je došao u kontekstu "zabrinjavajućeg porasta kršenja statusa svetih mjesta u Jeruzalemu".

"Sloboda održavanja vjerskih obreda u Jeruzalemu mora biti osigurana za sve religije", rekao je u izjavi na X-u.

Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je da je nazvao kardinala Pizzaballu kako bi izrazio svoju "veliku žalost" zbog "nesretnog incidenta".

"Pojasnio sam da je incident proizašao iz sigurnosnih razloga zbog kontinuirane prijetnje raketnim napadima iranskog terorističkog režima na civilno stanovništvo u Izraelu, nakon prethodnih incidenata u kojima su iranske rakete pale na područje Starog grada Jeruzalema posljednjih dana", kaže Herzog.

Rekao je da je također potvrdio "nepokolebljivu predanost Izraela slobodi vjeroispovijesti za sve vjere i održavanju statusa quo na svetim mjestima Jeruzalema".

Španjolski premijer Pedro Sanchez osudio je izraelsko sprječavanje latinskog patrijarha Jeruzalema da slavi misu na Cvjetnicu u crkvi Svetog groba kao napad na vjersku slobodu.

"Netanjahu je spriječio katolike da slave Cvjetnicu na svetim mjestima u Jeruzalemu", objavio je na X-u. "Bez ikakvog objašnjenja. Bez ikakvih razloga ili opravdanja. Osuđujemo ovaj neopravdani napad na vjersku slobodu i zahtijevamo da Izrael poštuje raznolikost vjera i međunarodnog prava. Jer je bez tolerancije suživot nemoguć", istaknuo je u objavi.

Cvjetnica, kojom započinje Veliki tjedan, spomen je na Kristov posljednji ulazak u Jeruzalem, gdje ga je prema Evanđeljima trijumfalno dočekalo radosno mnoštvo tek nekoliko dana prije njegova raspeća i uskrsnuća na uskrsno jutro.