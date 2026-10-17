Kaos u Albaniji: Na kamenje prosvjednika policija odgovorila šok bombama

Tisuće mladih Albanaca okupile se u subotu ispred ministarstva obrazovanja u središtu Tirane, petog dana sve raširenijeg pokreta koji želi dovršiti 13 godina dugu vladavinu premijera Edija Rame

Protest je postao nasilan kada je skupina maskiranih mladića počela bacati kamenje na interventnu policiju koja je odgovorila šok-bombama, suzavcem i vodenim topom. Prosvjedi zbog korupcije i nezaposlenosti šire se Albanijom, piše Reuters. U Tirani su ovoga tjedna prosvjednici već razbijali izloge, palili vladine zgrade i sukobljavali se s policijom. Policija je objavila da je dosad privedeno 500 prosvjednika, od kojih je 330 već pušteno na slobodu. Ozlijeđeno je oko 120 policajaca i 45 prosvjednika, iako mnoge ozljede prosvjednika vjerojatno nisu evidentirane.

Mirni prosvjedi postali nasilni Nemiri su dosad najveća prijetnja Rami koji je na vlasti od 2013., a prošle godine je na izborima osvojio četvrti mandat. Nove demonstracije uslijedile su nakon mjeseci uglavnom mirnih prosvjeda zbog plana izgradnje luksuznog odmarališta na netaknutoj južnoj obali Albanije. Iza tog projekta stoje ulagači među kojima je i Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa.

On the fifth day of student-led protests, Albanian police have been accused of using rubber bullets against protesters. https://t.co/rrlBfuqRrL — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) October 17, 2026

Mještani su u srpnju rekli Reutersu da je njihovo zemljište za tu gradnju bespravno prodano. Reuters je kasnije izvijestio da tužiteljstvo traga za čovjekom koji je prodao zemljište zbog sumnje u trgovinu drogom, što je njegov odvjetnik odbacio. Novinska agencija nije pronašla nikakve dokaze o nezakonitim radnjama Kushnera, koji nije izravno uključen u spor s mještanima.

Les Albanais reprennent leur pays. Si les politiciens ne sont pas contents, ils n’ont qu’à partir ailleurs. https://t.co/YLOHFFCtt5 — Aldo Sterone (@AldoSterone111) October 17, 2026

Raj za kriminalce Raminu vladu prate korupcijski skandali, a analitičari navode kako je Albanija središte skupina koje peru novac od trgovine drogom i oružjem, što ugrožava njezina nastojanja za ulazak u EU. Rama odbacuje te optužbe te ističe da neće podnijeti ostavku. U subotu je kazao da njegova vlada poštuje studente i da će zaštititi njihovo pravo na prosvjed.

"I have leukemia and I don't know how much life I have left. We will leave our souls right here in this protest until they are gone. Parents must join the protest." ​No comment, Albania! #Day140 #FlamingoRevolution 🇦🇱🦩 https://t.co/2acf4sWJB9 — Tirana Report (@Tirana_Report) October 17, 2026