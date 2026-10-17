Kaos u Albaniji: Na kamenje prosvjednika policija odgovorila šok bombama

Tisuće mladih Albanaca okupile se u subotu ispred ministarstva obrazovanja u središtu Tirane, petog dana sve raširenijeg pokreta koji želi dovršiti 13 godina dugu vladavinu premijera Edija Rame
Protest je postao nasilan kada je skupina maskiranih mladića počela bacati kamenje na interventnu policiju koja je odgovorila šok-bombama, suzavcem i vodenim topom.
Prosvjedi zbog korupcije i nezaposlenosti šire se Albanijom, piše Reuters. U Tirani su ovoga tjedna prosvjednici već razbijali izloge, palili vladine zgrade i sukobljavali se s policijom.
Policija je objavila da je dosad privedeno 500 prosvjednika, od kojih je 330 već pušteno na slobodu. Ozlijeđeno je oko 120 policajaca i 45 prosvjednika, iako mnoge ozljede prosvjednika vjerojatno nisu evidentirane.
Mirni prosvjedi postali nasilni
Nemiri su dosad najveća prijetnja Rami koji je na vlasti od 2013., a prošle godine je na izborima osvojio četvrti mandat.
Nove demonstracije uslijedile su nakon mjeseci uglavnom mirnih prosvjeda zbog plana izgradnje luksuznog odmarališta na netaknutoj južnoj obali Albanije. Iza tog projekta stoje ulagači među kojima je i Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Mještani su u srpnju rekli Reutersu da je njihovo zemljište za tu gradnju bespravno prodano. Reuters je kasnije izvijestio da tužiteljstvo traga za čovjekom koji je prodao zemljište zbog sumnje u trgovinu drogom, što je njegov odvjetnik odbacio.
Novinska agencija nije pronašla nikakve dokaze o nezakonitim radnjama Kushnera, koji nije izravno uključen u spor s mještanima.
Raj za kriminalce
Raminu vladu prate korupcijski skandali, a analitičari navode kako je Albanija središte skupina koje peru novac od trgovine drogom i oružjem, što ugrožava njezina nastojanja za ulazak u EU.
Rama odbacuje te optužbe te ističe da neće podnijeti ostavku. U subotu je kazao da njegova vlada poštuje studente i da će zaštititi njihovo pravo na prosvjed.
"Moja je odgovornost u ovim teškim vremenima još jasnija... zaštititi naše građane, zajamčiti pravdu i voditi Albaniju naprijed – s ovom vladajućom većinom, koja ima vrlo jasan mandat: vidjeti Albaniju u Europskoj uniji do 2030. godine”, objavio je na Facebooku.
Albanija uz Crnu Goru predvodi pristupni proces među balkanskim zemljama.