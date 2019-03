Kao i na svakom svetom mjestu, na ovom prostoru zabranjeni su meso, jaja, cigarete i alkohol. Ne i opijati!

Putopisac Jasen Boko novim tekstom vodi nas, zajedno sa svojim Dalm-hindusima, na sveto mjesto na ušću triju rijeka, Triveni Sangam. Celibat, poroci i meditacija tek su neke od tema o kojima su raspravljali

'Ma vidi', uvjerava me Antonija, 'celibat čuva tu pokretačku energiju i usmjerava je iznad pukog i trenutačnog tjelesnog zadovoljstva. Otvara srce, um i inteligenciju prema otkrivanju sebe kao nečeg što je vječno i što može iskusiti blaženstvo koje nije vezano samo za tjelesno iskustvo. Dapače, to blaženstvo i ispunjenje ne ostavljaju osobu frustriranom, kao što se to često događa kad na fizičkom planu namirimo neku potrebu.'

Iako je moja vizija blaženstva poprilično drugačija, mogu razumjeti njene razloge. Uvjerljiva je u svojim argumentima pa sam spreman na kompromis: ona i Maha, kad se ovog ljeta sretnemo u Splitu, neće svoje stavove o celibatu izlagati pred mojom partnericom! Nikad ne znaš kakvim je to putem može odvesti, pogotovo uz Antonijino apsolutno uvjerenje u ono što živi. Ja ću zauzvrat, časna pionirska, ozbiljno razmisliti o celibatu kao načinu života. Čim napunim osamdesetu!