Kad se prizemlje MiG-ovi, naš zračni prostor dvije godine će čuvati stranci

Hrvatska bi Vlada odluku o odabiru novog borbenog aviona morala donijeti najkasnije do 1. svibnja, i to je garancija da se ugovor s odabranim ponuditeljem potpiše do kraja godine.

No, zbog odgode odluke gotovo je sigurno da novi borbeni avion hrvatski piloti neće moći koristiti 2024. godine kada istječu resursi postojećim MiG-ovima. Stoga će se morati pronaći novo rješenje kako premostiti vrijeme između spuštanja MiG-ova i preuzimanja novog aviona te njegove upotrebe u Hrvatskoj, tvrde sugovornici Jutarnjeg lista iz vojnih krugova koji su dobro upoznati s procesom nabave borbenog aviona. Naime, nakon potpisa ugovora kreće dvogodišnja obuka pilota i mehaničara. Treba obučiti rukovatelje naoružanja i pripremiti infrastrukturu, a Ratno zrakoplovstvo mora se pripremiti za prihvat novog zrakoplova. Osim toga, i sami ponuditelji su rekli da je za isporuku njihovih aviona, bez obzira na to jesu li novi ili rabljeni, potrebno minimalno dvije do četiri godine.