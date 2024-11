Kad ćemo zapravo znati pobjednika američkih izbora?

Birališta u SAD-u zatvaraju se od ponoći do 7 sati ujutro po hrvatskom vremenu. Ono što zapravo čekamo su rezultati u sedam ključnih država koje tradicionalno variraju između demokrata i republikanaca. Rezultati u njima mogli bi prema predizbornim procjenama donijeti prednost Kamali Harris ili Donaldu Trumpu .

Prema svemu sudeći, najraniji rezultati, već ove noći po našem vremenu, mogu se očekivati u Georgiji i Sjevernoj Karolini , koje imaju i najbrži sustav prebrojavanja glasova. Potom se mogu očekivati glasovi u Michiganu oko jutra, a zatim i u Pennsylvaniji i Wisconsinu , koji ne počinju s prebrojavanjem glasova sve do zatvaranja birališta.

Konačnom proglašenju pobjednika možemo se nadati tijekom sutrašnjeg dana, no što utrka bude izjednačenija, duže će trajati i brojanje. Nakon prošlih izbora brojanje glasova trajalo je danima te se razvuklo toliko da pamtimo one Trumpove vapaje 'Stop the count', kad mu je rezultat odgovarao. Usto, svaka država ima svoje posebne propise.

Primjerice, Pennsylvania ima propis o ponovnom prebrojavanju glasova ako postoji razlika od pola postotnog boda između glasova za pobjednika i gubitnika. Također, Pennsylvania i Wisconsin počinju brojati glasove pristigle poštom tek nakon završetka glasanja.

No, ako rezultati budu manje tijesni, konačni rezultat može biti poznat već noćas. Tako je bilo 2016. kad je Trumpova pobjeda nad Hillary Clinton bila izvjesna već oko 3 ujutro po našem vremenu, dok je Barack Obama 2012. pobjednikom proglašen već iza ponoći.