Noćas nećemo znati rezultat izbora. No jednu stvar ćemo sigurno znati

Relativno je sigurno i da će odaziv birača biti poprilično velik, što je ohrabrujući podatak jer je još od kraja Vijetnamskog rata on uglavnom bio slab, uz iznimku zadnjih nekoliko ciklusa kada polako raste, kaže za tportal Gorana Grgić , profesorica i predavačica američke unutarnje i vanjske politike pri Centru za američke studije na Sveučilištu u Sydneyju, trenutno pri Sveučilištu ETH Zürich - Centar za sigurnosne studije.

Incident s 'otokom smeća'

'U posljednjim tjednima Harris je pokušavala jasno dati do znanja što bi Amerikanci mogli izgubiti ako Donald Trump uđe u Bijelu kuću: obraćala se ženama koje žele zadržati svoje pravo na izbor, ali i muškarcima u hispanoameričkoj i afroameričkoj zajednici koji su osjetljivi na prava migranata i manjinskih skupina. To je dodatno pojačala nakon što je na Trumpovom skupu izrečena rečenica o Puerto Ricu kao 'otoku smeća'', kaže Grgić. Ona sama svjedočila je golemom skupu Kamale Harris ispred Bijele kuće i entuzijazmu 75 tisuća okupljenih.

'To je donekle bilo očekivano jer je Washington i inače baza Demokrata - no bilo je vidljivo da entuzijazam zapravo ne vlada toliko zbog Kamale Harris, koliko zbog želje da se spriječi izbor Donalda Trumpa', opisuje Grgić za tportal. S druge strane, kaže, nakon gafa s Puerto Ricom Trump je do kraja zaoštrio svoju retoriku kojom legitimizira političko nasilje.