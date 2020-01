Juričan piše Bandiću zbog suđenja za aferu Agram, članovi inicijative dolaze na ročište

Bivši predsjednički kandidat Dario Juričan objavio je u utorak novo pismo zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, kojemu je za srijedu zakazano ročište za aferu Agram, poručivši mu 'da je krimos biti lako bio bi to sva'ko', dok su iz građanske inicijative 'Zagreb te zove' najavili da će biti prisutni u sudnici

'Stavit će te u prvi red, prvog u liniju, ti si, kaže Uskok, il capo di tutti i capi! Nije to mala stvar, da je krimos biti lako bio bi to sva'ko. Do tebe će biti Slobodan Ljubičić Kikaš, ako ne bude naglo bolestan, a do njega Petar Pripuz. Kikaš će s Pripuzom zbijat šale i pošalice, dok ga sutkinja ne opomene, a ti ćeš se jako truditi da ne vidiš Pripuza. Tako je barem bilo prvi put kad si bio na sudu', navodi Juričan.

Napisao je da će gradonačelnik izjaviti da nije kriv, kao i 'ostala janjad' te da će nervozno čekati da suđenje prođe, dok će televizija njegovo 'patničko, nevino lice vrtiti u svim vijestima'.

'Ali vijesti su kao i ljudi, brzo zaboravljaju. A ti ćeš drugi dan predstaviti javnosti barem osam ako ne i deset novih projekata i uljepšati nam svima živote. Imaš pravo, sutra je novi dan', ocijenio je Juričan podsjetivši Bandića na poziv na sučeljavanje koji mu je poslao prije gotovo 100 dana.

'Biraj mjesto i vrijeme. Možeš doći čak i u onim Louis Vuitton cipelama koje pomno skrivaš. Čekam te. U ovom gradu nema mjesta za jednog od nas', poručio je Juričan zagrebačkom gradonačelniku.

Gordana Pasanec najavila je u ime inicijative 'Zagreb te zove' dolazak građana na zakazano ročište i poručila da Bandiću nose poklon u slučaju da proglase krivim - sapun, četkicu za zube, toalet papir i ručnik.

'Koliko će se suđenja još riješiti u korist prvog čovjeka Grada? I zagrebački golubovi već znaju da je svaka prijava podnesena protiv njega i suradnika s valjanim dokazima', ocijenila je Pasanec dodavši da su Bandiću građani na prosvjedu 4. siječnja presudili da je kriv.

Bandiću i suradnicima zakazana je rasprava na Županijskom sudu u Zagrebu za zlouporabu položaja i ovlasti u takozvanoj aferi Agram. Optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika i njegovih suradnika i poslovnih partnera gradskih tvrtki Uskok je sudu predao još sredinom prosinca 2015. Sedam točaka optužnice sud je potvrdio u ožujku 2018., a tri su točke tužiteljstvu vraćene na doradu.

Krajem ožujka Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda obustavilo je postupak protiv Bandića u dijelu optužnice koja ga je teretila za štetu državnom proračunu zbog neplaćanja poreza na donacije primljene nakon predsjedničkih izbora 2010. Krajem listopada sud je potvrdio dio optužnice protiv Bandića i vlasnika CIOS-a Petra Pripuza koja se odnosi na zbrinjavanje otpada.