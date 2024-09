Još nekoliko toplih dana, a onda promjena vremena i pad temperature

' U srijedu u istočnoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Povremeno malo kiše, osobito na zapadu i u Posavini, poslijepodne i poneki pljusak, uz najvišu temperaturu između 23 i 25 °C. Promjenjivo i u središnjoj Hrvatskoj, a uz više oblaka mjestimice malo kiše, osobito poslijepodne. Jutarnja temperatura između 12 i 14 °C, a najviša dnevna od 22 do 25 °C', prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

'Uz promjenjivu naoblaku češće kiše bit će na sjevernom Jadranu te Gorskom kotaru i Lici, pri čemu lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak, na Jadranu i jugo, koje će navečer jačati. Temperatura zraka između 18 i 21 °C, na Jadranu od 22 do 24 °C. Ponegdje izraženijih pljuskova i grmljavine može biti i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Uz sunčana razdoblja temperatura će od jutarnjih između 16 i 21 °C, u unutrašnjosti oko 14 °C, porasti na vrijednosti od 22 do 25 °C. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak uz umjereno valovito more. I na jugu Hrvatske umjereno jugo i južni vjetar, a uz promjenjivu naoblaku povremeno će biti pljuskova i grmljavine, lokalno izraženijih. Jutro toplo, a najviša dnevna temperatura oko 24 °C', navodi Plačko-Vršnak.



Do petka južina i još toplije pa promjena

'Sljedećih dana sunčanije, ali ne posve stabilno pa će mjestimične kiše biti uglavnom u gorskim krajevima i unutrašnjosti Dalmacije. U petak te posebice četvrtak i vjetrovito, uz umjeren i jak jugozapadni vjetar te porast temperature zraka. U subotu nova promjena vremena uz kišu, mjestimice i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, te uz pad temperature zraka i sjeverni vjetar.



Na Jadranu djelomice sunčano, oblačnije na sjevernom dijelu uz ponegdje malo kiše, a u subotu ponovno ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Jako i vrlo jako jugo u subotu će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar', zaključuje meteorologinja.