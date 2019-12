Još danas zahtjevi za privremni upis, aktivnu i prethodnu registraciju

Ususret drugom krugu hrvatskih predsjedničkih izbora, birači najkasnije danas, na Badnjak, do 16 sati mogu neposredno u nadležnom uredu podnositi zahtjeve za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, putem sustava e-Građani ili e-maila to mogu učiniti do ponoći, 25. prosinca, dakle Božića

Isti rokovi vrijede za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu i aktivnu registraciju, promjenu mjesta prethodne i aktivne registracije, te odustanak od ranije podnesenog zahtjeva. Ministarstvo uprave, koje je podsjetilo na te rokove, pozvalo je birače da provjere svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva putem linka: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/, a nakon određivanja biračkih mjesta i svoje biračko mjesto.