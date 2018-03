Još danas snijeg i ledena kiša, no od idućeg tjedna nova iznenađenja u vremenu

Danas nas čeka većinom suho i barem djelomice sunčano vrijeme, a u sljedećem tjednu promjenljivo, povremeno uz kišu, te osjetno toplije nego u ovome tjednu.

U središnjoj Hrvatskoj u noći i ujutro većinom oblačno sa snijegom, a mjestimice može biti i kiše koja će se smrzavati u dodiru tlom. Prijepodne postupno razvedravanje, a poslijepodne djelomice sunčano. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od -4 do -2 °C, a dnevna između 1 i 3 °C.

U istočnoj će Hrvatskoj u noći i prijepodne prevladavati oblačno, mjestimice sa snijegom, uglavnom do jutra, a stvarat će se i tanji snježni pokrivač. Poslijepodne postupno razvedravanje. Temperatura zraka uglavnom od -3 do 2 °C.

Uz snijeg, poledice od kiše koja se smrzava na tlu može biti i u gorskim krajevima, i to uglavnom u noći i ujutro, uz stvaranje novog snježnog pokrivača.

Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano. Uz obalu će puhati umjerena do jaka bura, tijekom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura između -5 i -1 °C, na Jadranu od 3 do 6 °C, a najviša dnevna u gorju od 0 do 4 °C, na Jadranu između 5 i 11 °C.