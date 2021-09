Jokić: Treba ukinuti opći uspjeh - o učeniku i znanju ne govori ništa

Više od 240 tisuća petica na kraju školske godine nisu jamstvo da odlikaši upisuju željene srednje škole. Što se dogodilo u obrazovanju: jesu li učenici pametniji ili gradivo lakše, je li ukidanje ocjena opcija i bi li nam Finska trebala što se školstva tiče biti uzor? O svemu tome u RTL-u Danas govorio je psiholog i stručnjak za obrazovne znanosti i ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić

Postoji rješenje od 2016, u sklopu cjelovite kurikularne reforme, neke su stvari napravljene koje bi mogle riješiti neke stvari - problem inflacije i nerealnih ocjena. Krajnje je vrijeme da se one primijene. Što bi trebalo prvo napraviti – opći uspjeh treba ukinuti kao prosjek zaključne ocjene jer on ne znači ništa, ne govori ništa ni o učeniku ni o tome u čemu je učenik dobar, logički i matematički je neopravdan.

Neke srednje škole uvele su prijemne, najavljuju se nacionalni ispiti za osnovno školstvo - je li to dobar put za objektivnu procjenu znanja?

Ako ukinete opći uspjeh, nego gledate samo predmete koji su bitni za nastavak obrazovanja ovisno o srednjoj školi, ako im date veću vrijednost, a nemate teret općeg uspjeha, ako prepoznate u čemu je mlada osoba dobra i to vrednujete... Onda imamo nekakvu priliku.

Treća stvar je kod prijelaza iz osnovne u srednju školu je uvesti hibridni model vrednovanja u osnovnom školama. Naime osim školskog ocjenjivanja, koje primjenjuje učiteljica, ako bi one imale priliku povući ispite iz Nacionalnog centra, čuti kakav je Branimir u matematici u 5. razredu u odnosu na druge, je li bolji ili nije, što mu nedostaje, u čemu je dobar - ako bi to uz njezine ocjene poslužilo za konačnu ocjenu Branimira, onda bi to bila sigurno puno objektivnija i pouzdanija ocjena te bi maknula bi pritisak roditelja... Da budem jasan - nije to utopija. Bacanje novca u nepotrebne stvari u školstvu je utopija, ovo se može napraviti za tri godine.

Uvode se nacionalni ispiti...

Nacionalni ispiti ne služe ocjeni učenika. Oni služe ministarstvu, meni, sustavu da ocijene gdje je sustav – ne procjenjuju učenika u npr matematici. Rješenje je kombinacija školskih ocjena i vanjskog vrednovanja.