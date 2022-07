Johnson planira raskošnu svadbu u službenoj ladanjskoj rezidenciji

Britanski premijer Boris Johnson koji je u četvrtak dao ostavku na dužnost predsjednika Konzervativne stranke, planirao je krajem srpnja proslaviti vjenčanje sa suprugom Carrie u Chequersu, ladanjskoj rezidenciji britanskih premijera, pišu u četvrtak britanska glasila

"Svi bismo voljeli imati veličanstveno vjenčanje u Chequersu o trošku poreznih obveznika, ali on to neće smjeti učiniti jer je to Britancima odvratno", komentirao je za radio LBC laburistički gradonačelnik Londona Sadiq Khan.

Razboriti torijevci "neće prihvatiti situaciju u kojoj on želi ostati premijer radi osobne koristi, a ne radi dobrobiti zemlje".

Ovo je treći brak Borisu Johnsonu koji ima sedmero djece, od kojih dvoje s Carrie.

Boris Johnson je već bio na meti kritike zbog veoma skupe obnove stana u Downing Streetu koju je financirao donator Konzervativne stranke i zbog, piše Times, skupog projekta - od kojeg je na kraju odustao - izgradnje drvene kućice na drvetu u Chequersu za svog sina Wilfrida.