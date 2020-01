Jesu li odškrinuta vrata za ukidanje celibata? Benedikt XVI i kardinal Sarah, ikona konzervativaca, knjigom izazvali pravi požar. Otkrivamo što se krije iza svega

Benedikt XVI reterirao

Zbrku u cijelu priču dodalo je reteriranje Benedikta XVI nakon što je knjiga najavljena. Osobni tajnik Benedikta XVI, nadbiskup Georg Gänswein, rekao je kako se on distancirao od autorstva te kako je zatražio od Saraha da izdavač s korica knjige ukloni njegovu sliku i ime. Tekst u knjizi uz kojeg stoji papa emeritus i dalje ostaje.

'Teško mi je procijeniti što je u pozadini te priče. On nesumnjivo jest autor nekog dijela knjige, ali se iz nekih razloga ne želi zvati suautorom u formalnom smislu, na naslovnici. Moguće je da je procijenio da bi se to moglo shvatiti kao pritisak na papu Franju. Čini se da ipak želi ostati dosljedan porukama koje je davao pri odlasku s Petrove stolice, da se ne kani miješati u posao svom nasljedniku papi Franji, da mu ostaje na raspolaganju, ali da ne misli biti onaj koji će destruktivno djelovati na njegov rad. To ima logičnog utemeljenja. To bi bio legitiman razlog da se ne pojavi kao suautor ove knjige jer je procijenio da ona predstavlja svojevrstan pritisak na papu Franju uoči donošenja odluke koja se tiče upravo tih tema.

I Tiskovni ured Svete Stolice uključio se u raspravu o knjizi. Predstojnik Tiskovnog ureda Matteo Bruni na pitanja novinara odgovorio je da je 'stajalište pape Franje o celibatu poznato', javila je Informativna katolička agencija. Između ostalog, naveo je riječi pape Franje iz siječnja 2019. da nije za uvođenje opcionalnog celibata. 'Osobno smatram da je celibat dar za Crkvu', rekao je tada papa Franjo i istaknuo da se ne slaže s dopuštanjem opcionalnog celibata. Dodao je da je to možda moguće samo za najudaljenija mjesta na svijetu, davši primjer pacifičkih otoka.