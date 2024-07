Jedriličari imaju posebnog pomoćnika: Prvi put na Olimpijskim igrama i meteorolog DHMZ-a

S Dragojlovićem smo razgovarali netom nakon što se vratio s jutarnjeg brifinga, na kojem se, između ostalog, prezentira prognoza za taj dan.

'Svaki dan imamo brifinge na kojima su svi izbornici svih reprezentacija i razne tehničke službe. Prvo izlaganje na tom brifingu svako jutro je izlaganje meteorologa. Sami organizatori Olimpijskih igara službeno svaki dan dva puta objavljuju meteorološki bilten, ujutro i navečer. No osim službenog meteorologa, sve reprezentacije koje si to mogu dopustiti imaju i svog meteorologa. I sada prvi put Hrvatska ima svog meteorologa. Trenutno sam na poziciji u Marseilleu, ali mi već godinu dana pripremamo sve za taj nastup. Radi se o jednoj od najkompleksnijih prognoza koju morate dati - hoće li vjetar okrenuti u 13 ili 13.30 sati, hoće li biti pet ili sedam čvorova. Za laike, pa čak i za mene meteorologa, prije nego što sam se počeo intenzivnije baviti time, sve je to bilo isto, ali za vrhunskog sportaša to nikako nije isto', pojašnjava nam Dragojlović.