Jedna karikatura u BiH digla je političare na noge, a autor primio prijetnje smrću

Filip Andronik, karikaturist, strip crtač i stand up komičar iz Sarajeva, dignuo je proteklih dana veliku prašinu u Bosni i Hercegovini svojom karikaturom 'Alija s Kovača', a prema pisanju tamošnjih medija, dobio je i ozbiljne prijetnje smrću zbog kojih ne izlazi iz kuće

'To su potpuno neduhoviti ljudi. I oni bi najradije ukinuli humor, to bi njima najviše odgovaralo, jer ga oni ne mogu razumjeti, ne mogu ga pojmiti.

Do ograđivanja je došlo nakon reakcije Stranke demokratske akcije (SDA) koja smatra da karikatura ismijava pokojnog predsjednika BiH Aliju Izetbegovića i šehide iz Kovača , naselja u Sarajevu u kojem se nalazi groblje boraca Armije BiH. Feđa Isović, sarajevski scenarist, autor serije ' Lud, zbunjen, normalan ', za Dnevni avaz je kazao kako 'nacionalisti apsolutno nemaju osjećaja za humor'.

Recep Tayyip Erdogan je idol Bakiru Izetbegoviću. Ne vidim ništa čudno u tome da postoji jaka struja kod nas, koju predvodi SDA i koja želi da nas pretvori u Tursku, gdje će netko moći da te uhapsi i drži u zatvoru, a da ti ne znaš zašto si uhapšen i zašto si u zatvoru', kazao je Isović.

Uz njega, u Andronikovu obranu stali su brojni umjetnici iz BiH, smatrajući da SDA pokušava dokinuti slobodu izražavanja i pitaju se kako to da su u karikaturi prepoznali Aliju Izetbegovića kad se on u njoj ne spominje. Osim kao karikaturist, Andronik je poznat kao uspješan strip crtač, ilustrator i stand up komičar.

Rođen je 1981. godine u Sarajevu, a poslije završetka Srednje škole primijenjenih umjetnosti 1999. godine odlučio je baviti se crtanjem stripova.