Je li to zbilja on? Kad je operni pjevač pljunuti 'bog KP-a Kine', nastaje cenzorski show. Priča nije samo kineska

Liu Keqing bariton je međunarodnog ugleda, ali nevolja je u tome što frapantno sliči na predsjednika Xi Jinpinga. Čuvarima lika i djela prvog čovjeka Kine to se nimalo ne sviđa te svako malo cenzuriraju Keqingovo pojavljivanje na kineskoj verziji Tik Toka zbog 'zloporabe identiteta vođe'. Smije li kineskog predsjednika u smiješnim internetskim mimovima predstavljati dječji junak Winnie the Pooh, a američkog Pero Djetlić?

'Prijatelji, Douyin me opet blokirao. Na njemu sam objavio video s uputama za to kako pjevati belkanto i u dva dana dobio 370.000 lajkova, ali ne zato što dobro pjevam, nego zato što izgledam kao nacionalni vođa', potužio se operni pjevač Liu Keqing posjetiteljima njegova profila na kineskoj društvenoj mreži Douyin (na Zapadu poznatoj kao Tik Tok) jer je ovih dana ponovno isključen njegov račun.

Nema veze to što je Keqing trenutno angažiran u Berlinu, nema veze to što je surađivao s tridesetak opernih kuća u svijetu, među ostalima s Kineskom nacionalnom operom i Šangajskom operom, pjevao vodeće uloge u više od 50 opernih postava, od 'Nabucca' do 'Lohengrina', bio solist Bečke državne opere, surađivao s opernim veličinama kao što su Carreras i Elena Obrascova, svojedobno izazvao senzaciju u Kini svojom produkcijom i režijom 'Aide' ili to što ima dug popis solističkih koncerata (na njemu navodi i onaj u Hrvatskoj)...