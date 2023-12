Je li se u Dalmaciji aktivirao rasjed? Evo što kažu stručnjaci

- Teoretski ovaj drugi potres može izazvati neku manju štetu na lošijim objektima, ali do sada nismo primili informacije da ih je bilo, rekao je seizmolog Krešimir Kuk u emisiji Otvoreno .

Naglasio je kako u seizmologiji nije pravilno vaditi prosjeke i po tome uspoređivati. Naprosto postoje periodi jače i slabije seizmičke aktivnosti, pojasnio je Kuk.

Uređaji i dalje svakodnevno registriraju puno potresa na Banovini, kazao je Kuk.

- Od ponoći do negdje dva sata danas ja sam analizirao četiri potresa na području Banovine, od magnitude 1,4 do 2,4 po Richteru. To sve spada u seriju naknadnih potresa koja traje već koju godinu.

Seizmologija i geologija su povezane

Prof. dr. sc. Tihomir Marjanac, geolog, rekao je kako se seizmologija i geologija jako povezani. Svi potresi imaju geološku podlogu, odnosno uvjetovani su nekim geološkim procesima.

- Ono što se na Hrvatsku primjenjuje jest ponašanje Afričke tektonske ploče u odnosu na Euroazijsku s kojom je u kontaktu. U zoni kontakta afrička ploča se razbila na niz mikroploča - Jadransku, Dinaridsku, Panonsku - i svaka od njih se ponaša na svoj način. Ovisno o tome kako pritisak dolazi s juga i kakav je otpor tom pritisku sa sjevera, svaka od tih ploča se rotira, prilagođava, dolazi do pucanja stijena i to je ono što mi doživimo kao potre, kazao je.