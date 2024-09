Je li Netanyahu gotov? 'On je kao mačak s devet života!'

Sve je veće nezadovoljstvo potezima Izraela u pojasu Gaze. Upozorenja izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu stižu i iz inozemstva, dok mu u samom Izraelu ključa na ulicama. No, je li to sve dovoljno da se jedan od najdugovječnijih svjetskih premijera u novijoj povijesti makne s vlasti?

Još 1996. Benjamin 'Bibi' Netanyahu prvi put je sjeo na poziciju izraelskog premijera. Od tada je nekoliko puta gubio vlast pa se vraćao, preživio optužbe za korupciju, a sveukupno je 16 godina vladao, tj. još uvijek vlada Izraelom, što ga čini najdugovječnijim izraelskim premijerom. No, iako je prošao razne krize, ne razriješi li se uskoro situacija s ratom s Hamasom, moglo bi mu se dogoditi da Izraelcima konačno 'pukne film'. A nezadovoljstvo je veliko - jer gotovo je godinu dana prošlo od Hamasovog napada na Izrael i odođenja talaca koji još uvijek nisu slobodni. S druge strane, Izrael gubi i naklonost svojih vjernih partnera SAD-a, a jača i pritisak drugih igrača na svjetskoj političkoj sceni.

Najnovija smrt šest talaca, koji su ubijeni netom prije nego su ih izraelske snage uspjele osloboditi, pojačao je bijes samih Izraelaca koji su u tisućama izašli na ulicu. Kako bi pojačali pritisak na Netanyahua, pokušali su pokrenuti i opći štrajk, no tako nešto je sud zabranio. Stoga su prosvjednici stigli pred Netanyahuov ured, a čini se da će se njihov broj i povećavati kako bi prisilili izraelskog premijera da konačno dođe do rješenja s Hamasom i vrati taoce kući. 'Sve je naelektrizirano' Veliki pritisak na unutarnjem, ali i vanjskom planu postavlja i pitanje može li Netanyahu 'preživjeti' i ovu novu krizu. 'O tome se već dugo spekulira, ali Bibi Netanyahu je politička mačka s devet života. Teško je procijeniti što će biti. Ovo sada je daleko ozbiljnije od nekih prijašnjih prosvjeda. I prije ovog rata je bilo velikih prosvjeda koji nisu rezultirali njegovim skidanjem s vlasti. Dok god je situacija takva kakva je, da ima većinu u Knesetu, ne vidim nekakav jednostavan način u kojem će ga se srušiti s vlasti. Povrh svega, jako puno ljudi je mobilizirano i nisu tu i nisu u mogućnosti politički djelovati, ali vidjet ćemo što nose dani i tjedni. Sve je naelektrizirano, mislim da je i Izraelcima dosta rata, koliko god to bizarno zvuči jer oni žive u konstantnom ratu. Ne treba zaboraviti da izuzev ovog unutarnjepolitičkog pritiska, postoji i jako puno pritiska izvana. Mnogima je sve ovo što se događa u Izraelu i Gazi postalo jako mučno, političari na Zapadu koji su do jučer bili u potpunosti posvećeni njegovanju nekog prijateljstva s Izraelom, sada mijenjaju svoje stavove. Situacija diljem kampusa na Zapadu je sve sličnija onoj kakva je bila u vrijeme prijašnjih prosvjeda i prije postizanja dogovora u Oslu koji nisu nikada realizirani', kaže za tportal vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

Udarci izvana dolaze sada već gotovo svaki dan, pa čak i američki predsjednik Joe Biden daje izjave u kojima se između redova može iščitati da nije zadovoljan politikom Netanyahua i trudom kojeg (ne)poklanja postizanju primirja i kakvog-takvog dogovora s Hamasom. Najnoviji udarac stigao je od strane Ujedinjenog Kraljevstva koje je donijelo odluku da se suspendiraju dozvole za izvoz dijela oružja u Izrael. No, čini se da ni pritisci izvana ne mogu poremetiti Netanyahuove ratne planove. 'U Americi su izbori zbog kojih su svi oprezni oko postupanja prema Izraelu. To je tamo važna tema i podrška Izraelu je izuzetno važna. No, s druge strane, i tamo su prosvjedi sve češći i dolaze u jednu fazu koja nikada nije ni bila takva u Americi. Imamo predsjednika na odlasku koji radi toga nema određenu težinu koju bi imao netko tko je na početku ili na sredini mandata. Nažalost, ne vidim nekakvu šansu da će se nešto promijeniti vrlo skoro. A što se tiče izraelskog društva tek nakon što prestane vojno djelovanje u Gazi, dolazi na pravu točku pitanje i samog Netanyahua. Veliki prosvjedi, koji bi doista bili masovni, mogli bi promijeniti situaciju, ali to najvjerojatnije tek po prestanku ove faze rata s Hamasom i demobilizacijom velikog broja ljudi. No da ponovim, on je politička mačka s devet života, vrlo spretan politički igrač. Na neki način, sve ovo se tako mučno i dugo odvija jer to i njemu donosi političku korist. Tu se radi o mučnoj političkoj igri, ali to je dio povijesti te države, a ne samo Netanyahua', poručio je Avdagić.

Hamas kao uvjet za prekid vatre i puštanje talaca postavlja pitanje tzv. Filadelfijskog koridora. Radi se o graničnom poručju na jugu Pojasa Gaze, uz granicu s Egiptom, a Hamas traži da da izraelski vojnici napuste. Netanyahu je takvu pomisao do sada rezolutno odbijao, ali pritisci su sve veći da popusti, kako bi se oslobodili taoci. S druge strane, Hamas je uputio nove prijetnje da će taoci biti vraćeni u lijesovima', nastavi li Izrael vojni pritisak. Te Hamasove prijetnje ne treba shvatiti olako smatra Avdagić. Visoka cijena 'Mislim da to nije prazna prijetnja od Hamasa. Oni funkcioniraju kao teroristička organizacija, bez obzira kako ih netko zvao i ono što oni rade i metode koje provode su čin terorizma. Netko će to opravdavati jer su u situaciji u kakvoj jesu, netko će osuditi, ali ne možemo pobjeći od suštine. Naravno, ako su najavili, onda će početi ubijati taoce. Naravno da će to još dodatno podići tenzije. I ljudi u Izraelu počinju razmišljati - 'da li moramo ići do kraja', 'da li ti ljudi moraju biti cijena koja će biti plaćena', kaže Avdagić.

