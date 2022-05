Nekoć se u njemu kupala i Vesna Parun, a danas uglavnom siromašni građani: Pogledajte kako izgleda javno kupalište u centru Zagreba

Mnogi građani ne znaju da je u najužem središtu Zagreba smješteno najstarije javno kupalište na ovim prostorima te da radi već skoro 200 godina i kulturni je spomenik. Nekada davno bilo je to kupalište za bogate, a danas su njegovi korisnici najsiromašniji građani Zagreba, oni koji nemaju ni osnovne životne uvjete

'Dođe netko tko se kupa jednom tjedno, dođe netko tko se kupa jednom u dva tjedna, a onda ima i onih koji to rade jednom u tri ili četiri tjedna. Njima je to katarzično iskustvo', kaže nam Tutundžić.

Kaže nam da znaju doći i ljudi koji si ni to tuširanje ne mogu priuštiti, pa ih pusti da to besplatno obave. 'Valjda ova država ima neke '-ologe' koji se bave 'sedmom elementarnom potrebom', a to su higijenske potrebe. Bilo bi dobro da se odredi koliko puta mjesečno ili tjedno je u redu da se svaki čovjek okupa, a da je to zdravstveno prihvatljivo, pa da im se to onda i omogući', smatra Tutundžić. S druge pak strane postoje suosjećajni građani, pa, kako kaže, jedna udruga kojoj se ne može sjetiti imena zna kupiti karte kod njih pa ih onda dijeli onima kojima je to potrebno.

Kupalište se ljeti zbog godišnjeg odmora zaposlenika obično zatvara na mjesec i pol, pa se korisnici mogu okupati na alternativnoj lokaciji u pothodniku na Glavnom kolodvoru po istoj cijeni. Odnedavno je moguće kupiti i paket od osam karata po cijeni od 100 kuna, u što su uključeni tuširanje te posudba ručnika i sušila za kosu.

Bivše kupalište za elitu, redovita gošća bila i Vesna Parun

U prošlosti je Gradsko kupalište Diana bilo elitno, s parnom kupelji, finskom i turskom saunom i bazenima. Bilo je to 'moćno zdanje u koje su dolazila zagrebačka gospoda, turisti i svi ljudi koji su u tom vremenu nešto značili'. Neki bi dolazili u kupalište, neki u susjedni kafić, a neki kod 'Đurđe na pedikuru', kod gospođe koja u istoj zgradi godinama unajmljuje poslovni prostor.