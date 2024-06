Jandroković u Berlinu vjeruje u pobjedu naših, ali smatra da bi i bod bio dobar

"Španjolska je jaka ekipa, oni su pobjednici Lige nacija, tako da će biti neizvjesno. Nadamo se pobjedi, uvijek se nadamo pobjedi, mi smo ipak Hrvati, ali sada stvarno postoje realne šanse za dobar rezultat. Neriješeni rezultat isto ne bi bio loš, tada se otvaraju šanse i za drugo i treće mjesto. Ali bit će sigurno teško, no vjerujemo u dobar rezultat", kazao je Jandroković, dodajući kako je njemu pripala čast da pruži potporu Vatrenima u prvoj utakmici na EURU, ali da se kasnije očekuje i dolazak drugih hrvatskih dužnosnika.

"Ali sigurno će u Njemačku doći i premijer kada se budu igrale druge utakmice, a najavio se i hrvatski predsjednik i tako želimo dati snažnu potporu našoj reprezentaciji. Ovdje smo se susreli s izbornikom Zlatkom Dalićem, s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Kustićem, s Pletikosom, bili su tu i nogometaši. Atmosfera je dobra i nadamo se još jednoj pobjedi", dodao je, osvrnuvši se na prve suparnike Hrvatske na EURU na Španjolsku.

"Oni su jaki, to su igrači koji su tržišno čak i vrjedniji od naših, ali mislim da nemaju ovu atmosferu, ovaj duh koji krasi hrvatsku nogometnu reprezentaciju", kazao je.

"Znate što, duh koji vlada hrvatskom nogometnom reprezentacijom ne uspoređujem s bilo čim. Nema ni jedne stvari među Hrvatima koja ih povezuje toliko kao hrvatska nogometna reprezentacija. To malo nadilazi razum, kako kaže ova nova pjesma, 'ludilo se pomalo u meni budi, nemir je u mojoj glavi' ili kako ide. Tako da ta atmosfera je nešto što je teško opisati, što je teško možda i objasniti, ali svi smo strašno ponosni na našu reprezentaciju. Oni svojom poniznošću, svojom zahvalnošću, skromnošću, jednostavno impresioniraju i motiviraju sve nas da ih slijedimo", nastavio je predsjednik Sabora.

Na pitanje događa li mu se prilikom susreta s inozemnim kolegama da ga pitaju za hrvatsku reprezentaciju, Jandroković je odgovorio: "Hrvatska je prepoznata po sportu i po turizmu i našim ljepotama i jednostavno to već svi znaju. Kockice- ove koje svi imamo na sebi- postale su prepoznatljive, to je hrvatski brend, hrvatski znak u svijetu. Mi često znamo pokloniti hrvatski nogometni dres kada idemo u neke bilateralne posjete, kada znamo da je netko iz nogometne nacije i da voli sport".

Osvrnuo se i navijače koji su preplavili glavni grad Njemačke.

"Nama stižu predivne slike hrvatskih navijača, Po onome što vidim i što sam jučer doživio, meni se čini da bi ovo mogla biti utakmica koja se igra izvan Hrvatske gdje će biti najveći broj hrvatskih navijača ikad. I, je, to je zadovoljstvo, uzbuđeni smo. Bio sam u Berlinu i 2006. kad smo igrali s Brazilom i izgubili smo tada 0-1 ali onih zadnjih 20-30 minuta kada su valjda svi hrvatski navijači pjevali, to je bilo nešto neopisivo. I nadam se da će se danas to ponoviti, ali da ćemo pjevati od sreće, a ne od toga da gubimo", nastavio je.

"Kao što sam i rekao, hrvatska reprezentacija povezuje. Ja vjerujem da ovdje ima ljudi svih političkih opcija, svih svjetonazora, ali kad je hrvatska nogometna reprezentacija u pitanju, onda smo svi zajedno", rekao je na kraju predsjednik Hrvatskog sabora.