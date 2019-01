Vučić popričao s Plenkovićem: 'Ako želimo opstati, morat ćemo se približiti'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je u petak u Davosu da Hrvatska i Srbija moraju imati mnogo bolje odnose ukoliko žele opstati te da cijela regija mora prestati razmišljati o prošlosti i okrenuti se budućnosti.

'Tu uvijek ima bezbroj problema, viška prošlosti i manjka razmišljanja o budućnosti, ali je to valjda karakteristika svih nas i to je ono što ćemo morati mijenjati', rekao je srbijanski predsjednik, koji je ranije s premijerom Andrejom Plenkovićem sudjelovao na panelu o zapadnom Balkanu i imao s njim priliku neformalno popričati.

'Ono što ne ide sjajno, zbog čega nisam sretan, to su politički odnosi u regiji', rekao je Vučić u izjavi za Hinu i HRT na marginama skupa WEF-a u Davosu .

'Ja mislim da Srbi i Hrvati kao narodi, ne samo srpska i hrvatska država, bez obzira na emocije koje nisu uvijek dobre, moraju imati puno bolje odnose ukoliko želimo opstati jedni i drugi', kazao je.

Naglasio je da obje zemlje imaju užasnu demografiju i da se jako puno građana iseljava.

Manje zabijanja noževa u leđa

"Ako želimo opstati morat ćemo zajedno raditi, morat ćemo se približiti i to će se dogoditi", rekao je Vučić.

Dodao je da će Hrvati i Srbi naći puteve suradnje kada počnu manje razmišljati kako da "zabiju nož u leđa jedni drugima" i više se okrenu budućnosti. "Ja u to apsolutno vjerujem i ne zato što to govorim pred vama, to govorim svaki dan i u Beogradu".