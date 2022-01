[FOTO] Jandroković o intervenciji za poznanika: Nisam prešao granicu i ni za koga nisam lobirao

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković potvrdio je u utorak da se raspitivao o slučaju korisnika državne nekretnine, njegova poznanika, ali smatra da time nije prešao granicu jer je samo reagirao na pritužbu građana, koje njegov ured svakodnevno prima

Dodao je kako je danas nazvao tog korisnika, demantiravši da mu je on kum kako navodi Nacional, i saznao da više nije u državnom prostoru. "Kazao mi je da je ovršen, da je platio 200.000 i više nije u tom prostoru", kaže Jandroković.

Ured predsjednika Sabora svakodnevno dobiva pritužbe i predstavke građane, postoji osoba u kabinetu koja se time bavi i odgovara na predstavke.

"Ako su građani nezadovoljni postupanjem države, moje je tada kao zastupnika, ne predsjednika Sabora, da o tome informiram nadležne u državnoj upravi i ja sam to učinio. Nikakvog pogodovanja ni lobiranja nije bilo, isključivo me zanimala informacija je li točno to što mi je rekao gospodin", rekao je Jandroković odbivši otkriti o kome je riječ, a tvrdi da nije političar.