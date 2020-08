Jama u blizini Požege krije tragove drevnog pokolja

U slavonskim Potočanima prije 6200 godina dogodio se najstariji pokolja u nas: tupim udarcima u glavu ubijena je 41 osoba, među njima dosta djece. Tijela su bačena u jamu koja je otkrivena 2007.

Ugledni hrvatski antropolozi sa stranim kolegama otkrili su u slavonskome mjestu Potočani lokaciju najstarijeg pokolja u Hrvatskoj. O tome su objavili i znanstveni rad u časopisu International Journal of Osteoarchaeology pod nazivom „Paleodiet and health in a mass burial population: The stable carbon and nitrogen isotopes from Potočani, a 6,200-year-old massacre site in Croatia“.