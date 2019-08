Jako nevrijeme i obilna kiša su iza nas, danas sunčano u većini zemlje

Nedjelja će biti uglavnom sunčana, a u unutrašnjosti, uz dnevni razvoj oblaka, može biti rijetkih lokalnih pljuskova, osobito u Slavoniji i u gorju. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 24 do 29 °C, a u Dalmaciji i malo viša

Vjetar će biti većinom slab, u Slavoniji do umjeren sjeverozapadni. Duž obale će puhati umjerena bura, mjestimice i jaka, a poslijepodne sjeverozapadnjak i zapadnjak, javlja , javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Prevladavat će sunčano. U unutrašnjosti Istre poslijepodne će biti umjerenog razvoja oblaka s kojim može pasti i poneki pljusak. Ujutro umjerena bura, podno Velebita mjestimice i jaka, a poslijepodne vjetar slab, tek ponegdje umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, u unutrašnjosti Istre ponegdje i niža, a najviša dnevna između 27 i 29 °C.

Djelomice sunčano, ujutro po kotlinama magla, a poslijepodne uz lokalni razvoj oblaka može biti i pljuskova. Vjetar slab. Najniža temperatura od 11 do 15, najviša od 22 do 25 °C.

Djelomice sunčano vrijeme, poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka postoji mala mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti uglavnom slab. Jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna od 25 do 27 °C.

Bit će djelomice sunčano. Poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka moguć je poneki pljusak pračen grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura kretat će se od 15 do 17, a najviša oko 26 °C.

Dalmacija

Prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti i na jugu povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 19 do 23, danju duž obale vruće, a najviša temperatura od 28 do 31 °C.

Hrvatska sutra

I u ponedjeljak će prevladavati sunčano vrijeme, ujutro se na kopnu mjestimice očekuje magla, a danju uz umjeren razvoj oblaka tek poneki pljusak moguć je uglavnom u gorskim predjelima. Vjetar će biti slab, na Jadranu ujutro mjestimice burin, a danju u okretanju na umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura kretat će se od 12 do 17, na duž obale od 18 do 22 °C. Danju će biti vruće, temperatura će se kretati od 28 do 31 °C, a u gorju će biti niža.