Izvanredne mjere u Francuskoj i Italiji: 70.000 policajaca, vojska na ulicama i zatvoreni muzeji

Francuska i Italija pripremaju se za novi val prosvjeda protiv visokih troškova života, najavljenih za subotu, 24. listopada, a vlasti strahuju od ponavljanja nasilja koje je prošlog vikenda zahvatilo brojne gradove. Francuska će na ulice poslati oko 70.000 policajaca i žandara, dok će Rim osiguravati 1500 pripadnika snaga reda, a Milano njih 1800, uključujući 500 vojnika. Zbog sigurnosnih razloga u Parizu će biti zatvoren Louvre i nekoliko drugih velikih muzeja, a organizatori prestižnog sajma umjetnosti Art Basel otkazali su program za vikend

Nove demonstracije najavljene su nakon prosvjeda 17. i 18. listopada, tijekom kojih su u obje zemlje izbili nasilni sukobi. Skupine izgrednika razbijale su izloge, pljačkale trgovine, napadale javne zgrade i sukobljavale se s policijom. Vlasti sada pokušavaju spriječiti ponavljanje takvih događaja. Prosjednici će se ponovno okupiti zbog sve viših životnih troškova i nezadovoljstva gospodarskim prilikama.

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez najavio je raspoređivanje oko 70.000 policajaca i žandara diljem zemlje. U osiguravanju prosvjeda sudjelovat će i specijalne policijske postrojbe, a vlastima će na raspolaganju biti helikopteri, oklopna vozila i vodeni topovi, piše Euronews. Štitit će javne zgrade, gradske vijećnice i područja na kojima postoji povećana opasnost od nereda. Nuñez je upozorio da se na društvenim mrežama ponovno šire pozivi na nasilje i pljačku. 'Brojne su skupine radikalne ljevice putem društvenih mreža pozivale na nasilje i vandalizam. Ponovno su se pojavili i pozivi na pljačku', rekao je francuski ministar. Poručio je da će policija odlučno reagirati na svaki pokušaj izazivanja nereda te da će protiv odgovornih biti poduzete zakonske mjere. Prosvjedima bi se trebali pridružiti članovi sindikata CGT, studenti i pripadnici pokreta 'žutih prsluka'. Uz rast troškova života, studenti prosvjeduju i zbog loših uvjeta u školama. U pojedinim gradovima, među kojima su Lyon, Nica i Montpellier, vlasti su zabranile određena okupljanja ili ograničile njihovo održavanje. U Parizu su izmijenjene trase povorki kako bi se smanjio rizik od napada na trgovine i javne zgrade.

Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Hesham Elsherif / AFP / Profimedia







+13 Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Hesham Elsherif / AFP / Profimedia

Louvre zatvara vrata, Art Basel otkazao program za vikend Posljedice najavljenih prosvjeda osjetit će i kulturni sektor. U subotu će biti zatvoreni neki od najpoznatijih pariških muzeja, uključujući Louvre, Musée d'Orsay, Picassov muzej i Grand Palais. Organizatori međunarodnog sajma suvremene umjetnosti Art Basel Paris, koji je u petak otvoren za javnost, odlučili su otkazati program predviđen za subotu i nedjelju. 'Ovu odluku nismo donijeli olako, a sigurnost svih uključenih u sajam ostaje naš najvažniji prioritet', poručili su organizatori. Strah od novih nereda prisutan je i među trgovcima. Voditelj jednog supermarketa u središtu Pariza, koji je prošlog vikenda opljačkan, rekao je za Euronews da su zaposlenici i dalje uznemireni. Objasnio je da su na trgovinu postavili dodatne zaštitne ploče, ali da nisu sigurni koliko će one pomoći ako ponovno dođe do nasilja. Prema njegovim riječima, skupinama izgrednika prošlog je vikenda trebalo samo oko minutu i pol da probiju metalne zaštitne rolete.

Prosvjedi u Milanu Izvor: Profimedia / Autor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia







+14 Prosvjedi u Milanu Izvor: Profimedia / Autor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Prosvjed protiv krajnje desnice: Očekuje se do 30.000 ljudi Dodatne sigurnosne mjere uvode se i u Orléansu, gdje se tijekom vikenda održava dvodnevni kongres stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen. Oko 50 organizacija, među kojima su sindikati, lijeve političke stranke, studentske udruge i antirasističke skupine, pozvalo je na prosvjed protiv krajnje desnice. Prema procjenama lokalnih vlasti, na okupljanju bi moglo sudjelovati između 20.000 i 30.000 ljudi. Le Pen je optužila organizatore prosvjeda da pokušavaju ometati demokratsko održavanje stranačkog kongresa. Ipak, poručila je da ne strahuje za sigurnost sudionika jer su vlasti poduzele potrebne mjere. Italija pod pojačanim nadzorom: Policija, vojska i dronovi Prosvjedi su za subotu najavljeni i diljem Italije, uključujući Rim, Milano, Torino, Bolognu, Genovu i Firencu. Prema podacima platforme 'Mappa della rivolta', koja prati prosvjedne aktivnosti, u zemlji je planirano više od 30 okupljanja, među kojima su prosvjedne povorke, skupovi i štrajkovi. U Rimu će biti raspoređeno oko 1500 pripadnika sigurnosnih službi. Policija je pripremila poseban plan osiguranja koji obuhvaća gradske trgove, prometna čvorišta i željezničke kolodvore. Uz policijske postrojbe koristit će se i dronovi te letjelice karabinjera. U Milanu će na ulicama biti oko 1000 policajaca i karabinjera, 300 pripadnika komunalne policije te dodatnih 500 vojnika, raspoređenih nakon nedavne odluke talijanske vlade o jačanju sigurnosnih mjera. Prosvjedi su dopušteni izvan područja oko Milanske katedrale, dok su okupljanja zabranjena u četvrtima Garibaldi i Porta Venezia. U Torinu je prosvjed najavljen za 14 sati, a među organizatorima su studentske skupine i aktivisti povezani s nekadašnjim društvenim centrom Askatasuna.

Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Sadak Souici / Zuma Press / Profimedia







+17 Prosvjedi u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Sadak Souici / Zuma Press / Profimedia