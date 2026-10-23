U Crnom moru 107 hrvatskih pomoraca. Orlić: 'Svakodnevno su izloženi opasnostima'

Govoreći o posljednjem napadu, Orlić je potvrdio da na napadnutom brodu nije bilo hrvatskih pomoraca.

Posljednjih dana intenzivirali su se napadi na brodove u Crnom moru, a u osam napada poginulo je ukupno 28 pomoraca, rekao je u središnjem Dnevniku HTV-a kapetan Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Istaknuo je da Crno more nije jedino područje u kojem su pomorci izloženi opasnostima. Među rizičnim područjima izdvojio je Hormuški tjesnac, zapadnu obalu Afrike, vode ispred Venezuele i dijelove Indijskog oceana.

- Hrvatski pomorci plove svim svjetskim morima i svakodnevno su izloženi opasnostima, rekao je.

Orlić je rekao kako Hrvatska ima nešto više od 15.000 pomoraca koji plove međunarodnim vodama, a njih 107 trenutačno se nalazi na brodovima u Crnom moru. Istaknuo je da u Crnom moru trenutačno nema brodova pod hrvatskom zastavom, ali hrvatski pomorci uglavnom plove na brodovima stranih zastava.

'U Crnom moru nalazi se oko 1500 brodova stranih zastava, a kada se izuzmu brodovi zemalja koje okružuju to područje i uglavnom služe nacionalnoj plovidbi, ostaje oko 750 brodova u međunarodnoj plovidbi. Na tih 750 brodova danas je bilo 107 hrvatskih pomoraca', rekao je Orlić.

Podržao zahtjev Sindikata pomoraca

Podržao je zahtjev Sindikata pomoraca Hrvatske da se područje Crnog mora uz obale Bugarske i Rumunjske proglasi ratnom zonom.

'Sve ono što ide u korist pomoraca, mi kao administracija ćemo podržati, rekao je.

Pojasnio je da je Crno more već proglašeno ratnom zonom, osim područja teritorijalnih mora Bugarske, Rumunjske i Turske.