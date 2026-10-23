Jesu li rezanje optičkih kabela i provala u banku u Poreču povezani?

Očevidom je u petak potvrđeno da su tijekom noći oštećeni optički kabeli u Ulici Mate Vlašića i Vukovarskoj ulici u Poreču. Time je pravnim osobama iz Zagreba pričinjena materijalna šteta od nekoliko desetaka tisuća eura. Zbog oštećenja kablova na području Poreča tijekom dana bio je otežan telekomunikacijski promet.

Provala u banku

Ustvrdivši kako još nije potvrđeno jesu li ovi događaji međusobno povezani, policija je navela i kako je očevidom utvrđeno da je u banku na Partizanskom šetalištu u Poreču nepoznati počinitelj provalio kroz ugostiteljski objekt. Najprije je provalio u ugostiteljski objekt, a potom kroz njega ušao u poslovnicu banke, iz koje je otuđio određene predmete. Policija nije precizirala o kojim se predmetima radi niti kolika je nastala šteta.