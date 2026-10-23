400 metAra ispod mora

Dva svjetska rekorda u jednom projektu: Norvežani grade tunel kakav svijet još nije vidio

V. B.

23.10.2026 u 20:51

Lokacija Rogefast tunela
Lokacija Rogefast tunela Izvor: Screenshot / Autor: screenshot
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Norveška gradi 26,7 kilometara dug podmorski cestovni tunel Rogfast ispod fjorda Boknafjorden, između Randaberga i Bokna, koji bi 2033. trebao zamijeniti trajektne veze i skratiti putovanje između Stavangera i Bergena za oko 40 minuta. Tunel je iskopan više od polovice, a po dovršetku će s duljinom od 26,7 kilometara i najnižom točkom na 392 metra ispod razine mora biti svjetski rekorder

Osam godina nakon prvog miniranja, izvedenog u siječnju 2018. na Boknu, podmorski tunel Rogfast, koji će po dovršetku biti najdulji cestovni tunel pod morem, iskopan je nešto više do polovice. Nakon starta projekt je 2019. bio zaustavljen, a radovi su ponovno pokrenuti u listopadu 2021.

392 metra ispod razine mora

Plan je da tunel bude otvoren 2033. godine kada bude gotov povezat će Randaberg i Bokn ispod fjorda Boknafjorden, čime će se putovanje između Stavangera i Bergena skratiti za oko 40 minuta.

Rogfast - Najduži cestovni, podvodni tunel na svijetu Izvor: Društvene mreže / Autor: TheB1M

Tunel će zamijeniti trajektne veze i postati dio planirane neprekinute autoceste E39 između Kristiansanda i Trondheima. Imat će i odvojak prema otoku Kvitsøyi. Sastojat će se od dvije odvojene cijevi s ukupno četiri prometne trake. Na najdubljem dijelu prolazit će 392 metra ispod razine mora, zbog čega će po dovršetku biti najdulji i najdublji podmorski cestovni tunel na svijetu.

Ispod Kvitsøye gradi se složeno podzemno čvorište s pristupnim tunelima prema otoku. Projekt uključuje i dva ventilacijska okna koja će dovoditi svjež zrak i odvoditi iskorišteni. Prvo okno, duboko 211 metara, probijeno je u veljači 2026. godine.

Cijena 1,97 milijardi eura

Probijanje dionice između Bokna i Kvitsøye planirano je 2028., a dionice između Randaberga i Kvitsøye 2029. godine.

Rogfast će gotovo udvostručiti duljinu sadašnjeg svjetskog rekordera, norveškog tunela Ryfylke kod Stavanger dugačkog 14,4 kilometra i smještenog 292 metra ispod razine mora.

Procijenjeni ukupni trošak Rogfasta iznosi oko 1,97 milijardi eura prema cijenama iz 2020. godine. Konačni bi iznos mogao biti znatno viši.

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