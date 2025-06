Izraelski veleposlanik u UN-u: Nagledali smo se diplomacije i pogledajte rezultate

„Proteklih smo se desetljeća nagledali diplomatskih razgovora, i pogledajte rezultate”, rekao je Danny Danon novinarima u Ujedinjenim narodima.

„Ako će biti istinskih napora prema zaustavljanju sposobnosti Irana, onda je to nešto što možemo razmotriti, no ako je to samo još jedna sjednica i rasprava, to neće funkcionirati”.

„Ako je to samo još jedan krug razgovora, to je nešto što ne možemo prihvatiti”, zaključio je Danon.