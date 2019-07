Izraelski ministar regionalne suradnje: 'Mi jedini na svijetu već dvije godine ubijamo Irance i ne mogu nam ništa'

Izraelski ministar izjavio je u nedjelju da je Izrael "jedina država na svijetu koja već dvije godine ubija Irance"

Bio je to odgovor na pitanje o "opreznom držanju" Washingtona u vezi sa sporom između američkog bliskog saveznika Velike Britnaije i Irana oko tankera koje su zaplijenile dvije zemlje.

Ministar za regionalnu suradnju Tzachi Hanegbi izjavio je to u razgovoru za izraelski radio govoreći o pojačanim napetostima u odnosima između Irana i SAD-a.

"Mi smo Iran napali tisuću puta u Siriji, nekad to priznamo sami, nekad to objave strani mediji, nekad zapovjednik vojske, nekad zapovjednik zrakoplovstva, ali to je koordinirana politika", rekao je.

"I kao što vidite odgovor Irana je vrlo suzdržan, ne zato što nemaju kapacitete, nego zato što znaju da s Izraelom nema šale", istaknuo je ministar.