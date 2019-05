Naoružanje na Jarunu, brodovi ratne mornarice, padobranski skokovi... Provjerite što će sve vojska pokazati građanima

Dvadeset osma obljetnica ustrojavanja Oružanih snaga (OS RH), Dan Hrvatske vojske i Dan Hrvatske kopnene vojske obilježit će se diljem Hrvatske nizom događanja od petka, 24. svibnja do četvrtka 30. svibnja

U subotu, 25. svibnja od 10 do 19 sati održat će se taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Hrvatske vojske u Vukovaru, Našicama, Bjelovaru, Petrinji, Gospiću i Benkovcu. Također, Dan otvorenih vrata na brodovima Hrvatske ratne mornarice održat će se u Splitu, Puli i Pločama, od 9 do 20 sati.

Građani će imati prilike posjetiti vojarne od 10 do 15 sati, priopćio je MORH.

Program obilježavanja 28. obljetnice OS RH počinje u petak 24. svibnja Danom otvorenih vrata u vojarnama Hrvatske kopnene vojske i to u vojarnama 5. gardijske brigade 'Slavonski sokolovi' u Vinkovcima, vojarni 3. gardijske brigade 'Kune' u Đakovu, vojarni 4. gardijske brigade 'Pauci' u Kninu, vojarni 126. brigade Hrvatske vojske u Sinju te vojarni 7. gardijske brigade 'Puma' u Varaždinu.

Na zagrebačkom Jarunu tijekom vikenda građani će imati prilike pogledati izložbu naoružanja i opreme Hrvatske vojske. U subotu na Jarunu će se održati cjelodnevni program od 10 do 21 sat, a između ostalog, građani će moći pogledati pokazne vježbe te izložbu Vojnog muzeja.

Za građane će biti organizirana podjela vojničkog graha u 13 i u 17 sati. Od 15 do 18 sati pripadnici HV-a pripremat će se za pokaznu vježbu MINEX, a od 18 do 21 sat održat će se generalna proba programa čije je održavanje planirano u nedjelju, 26. svibnja. U središtu Zagreba, na Trgu Svetog Marka i Trgu bana Jelačića, od 16 do 20 sati, također će se održati generalna proba svečanog programa koji je planiran za nedjelju.

U nedjelju, 26. svibnja tijekom prijepodneva održat će se polaganje vijenaca i paljenje svijeća izaslanstava MORH-a i HV-a na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, na grobovima preminulih ministara obrane i načelnika Glavnog stožera OSRH, u spomen na poginule pripadnike Hrvatske vojske i žrtve Domovinskog rata te za neidentificirane žrtve Domovinskog rata.

Sveta misa zadušnica za stradale u Domovinskom ratu održat će se u 10,30 sati u Crkvi Sveta Mati Slobode na Jarunu, nakon koje će biti položen vijenac pred spomen obilježjem 'Sveta Mati Slobode'.

U središtu Zagreba program će započeti koncertom Orkestra Hrvatske vojske koji će se održati na Zrinjevcu u 12 sati te na Preradovićevom trgu u 12,45 sati. Zatim će se na Trgu Sv. Marka u 13 sati održati 'Velika smjena straže', a u 13,15 sati i vojno-akrobatska vježba Počasno-zaštitne bojne. Od 14 sati na Trgu bana Jelačića Počasno-zaštitna bojna održat će prikaz ceremonijalnih radnji, a Orkestar HV-a održat će prigodni koncert.

Sadržajan program HV-a na Jarunu započet će u nedjelju u 18,30 sati. U programu je ispaljivanje počasnih plotuna, padobranski skokovi, atraktivni vojno-akrobatski program Počasno-zaštitne bojne, pokazna vježba HV-a te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.