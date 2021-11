Izetbegović: Milanović ne može, ali Erdogan bi mogao biti posrednik

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović kazao je u ponedjeljak da mu je neprihvatljiva ideja hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o pregovorima predstavnika naroda u BiH uz posredovanje čelnika drugih država, ali je ostavio mogućnost da u tome ipak sudjeluje turski predsjednik

"Na to ne treba pristati. Ja nisam na to pristao. Ova zemlja (BiH) ima svoje institucije. Ja nisam bošnjački predstavnik, ja sam predstavnik jedne stranke. Ne želim da Bosnu i Hercegovinu na takav način tretiraju", kazao je Izetbegović.

Hrvatski je predsjednik ranije predložio da Izetbegović, te čelnik HDZ BiH Dragan Čović i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik, kao lideri svojih etničkih zajednica, izravno razgovaraju o budućnosti BiH, a da se u to uključe Milanović, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i turski Recep Tayyip Erdogan .

Potvrdio je ipak kako je za Milanovićevu zamisao čuo i Erdogan. Turski ga je predsjednik, kaže Izetbegović, izravno pitao je li točno da to ne želi pa kada je dobio izravan odgovor onda je ipak ponudio da učini što može ne bi li se stvari u BiH stabilizirale.

"Ja sam rekao da je on (Erdogan) dobar sa srpskom stranom i naravno jako dobar s bošnjačkom. Da može ući u taj problem pa nam pokušati ukazati iz daljine na neku mogućnost", kazao je Izetbegović istog dana kada je Dodik najavio kako će već u srijedu biti u Turskoj upravo kako bi se sastao s Erdoganom.

Izetbegović i Dodik ne slažu se gotovo ni o čemu, no podjednako se dive autokratskom turskom predsjedniku koji je, uz ostalo, bio kum na nedavnom vjenčanju Izetbegovićeve kćeri.

Izetbegović je u ponedjeljak dodatno komplimentirao Erdoganu kazavši kako je on "genijalac", dok ga je Dodik nazvao "velikim liderom".

Uz to što im je Erdogan zajednički idol, Izetbegović prednost vidi i u dobrim odnosima turskog i srbijanskog predsjednika.

"Erdogan ima dobre odnose s Vučićem pa i s Dodikom, i on je čovjek kojem to polazi za rukom te to treba iskoristiti. Umjesto da pravimo probleme koji će da otjeraju djecu iz ove zemlje i Balkana hajde da pravimo normalniju državu", kazao je Izetbegović.

On smatra kako je Erdogan sa svojim iskustvom u stanju iz daljine prepoznati ono što političari u BiH ne vide svojim očima "jer su im stabla pred nosom".