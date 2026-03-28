OBRUČ SE STEŽE

Izdana Interpolova tjeralica protiv Vedrana Pavleka

L. F./Hina

28.03.2026 u 21:52

Vedran Pavlek
Vedran Pavlek
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u subotu da je izdana Interpolova tjeralica protiv bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka koji se nalazi u Turskoj te je nedostupan hrvatskim vlastima, a povezan je s izvlačenjem gotovo 30 milijuna eura iz HSS-a

To je sad stvar postupka koji se vodi, izdana je Interpolova tjeralica i ta je informacija dostupna svim članicama Interpola i vidljiva kroz sustav Europskog uhidbenog naloga, rekao je Božinović u razgovoru za Dnevnik Nove TV, upitan kad će turske kolege uhititi Pavleka.

Božinović je dodao da onda ide proces pred turskim vlastima, a kad se donese odluka o ekstradiciji ide izručenje.

Upitan kako će izgledati primopredaja, ministar je rekao da je to stvar policijskog postupanja koje će u konkretnom slučaju odraditi hrvatska policija.

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na Uskokov prijedlog jednomjesečni istražni zatvor za Pavleka i još četvero od ukupno šestero osumnjičenih za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz HSS-a.

Kako se doznaje na sudu, Pavleku, koji je u Turskoj, određen je istražni zatvor zbog bijega, potom zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Uskokov tužitelj Tonći Petković potvrdio je da je Pavlek u bijegu te da će tužiteljstvo nakon zaprimanja rješenja o istražnom zatvoru pokrenuti tjeralicu i radnje da ga se dovede u Hrvatsku kao okrivljenika u ovom postupku.

USS Gerald R. Ford

Što se krije iza dolaska nosača u Split? Strani mediji pišu o požaru i problemima
neobična operacija

Rusi nasjeli na ukrajinske 'poklone': Nisu ni slutili što im zapravo stiže u paketima
SPASILI PSA

FOTO U moru intervencija koju su zbog nevremena odradili vatrogasci, ova je posebna

