Izborni dan uz svježe jutro i vruće posljepodne

U nedjelju posvuda sunčanije, bura danju slabi, a mogućnost pljuskova ostaje na krajnjem jugu. Naime, na jugu će još biti utjecati visinske ciklone, dok će drugdje na vrijeme djelovati anticiklona sa zapada uz dotok toplijeg zraka

U takvim okolnostima u nedjelju u istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. Mjestimice može biti umjerene naoblake. Dnevna temperatura dosezat će i 30 stupnjeva, a ujutro biti oko 16.

Izborna nedjelja u središnjim će krajevima početi uz ugodno svježe jutro, te lokalno moguću kratkotrajnu maglu. Zatim će biti sunčano, većinom vedro i ne odveć vruće s najvišom temperaturom oko 30 stupnjeva.

Na zapadu zemlje sunčano, u gorju uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom će Jadranu umjerena i jaka bura slabjeti i poslijepodne ponegdje okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. I u noći i ujutro podno Velebita su moguće teškoće u prometu. More umjereno valovito, u početku gdjegod valovito. Poslijepodnevna temperatura od 25 u gorju do 32 na moru.