Iz Štampara pokušali objasniti zašto je kod njih čak 600 novozaraženih više nego u izvješću nacionalnog Stožera

Grad Zagreb već danima bilježi visoke brojke novozaraženih koronavirusom. Jučer ih je bilo čak 924, a ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar Zvonimir Šostar na presici je danas kazao da je na Štamparu obavljeno 966 testiranja te da su u Zagrebu 922 novoboljele osobe. Na Twitter profilu službene stranice Koronavirus.hr istaknuto je pak da su u Zagrebu u 24 sata pozitivne tek 322 osobe

U NZJZ-u Dr. Andrija Štampar pojasnili su za Dnevnik.hr da u statistiku Nacionalnog stožera ulaze podaci prikupljeni od 8 ujutro pa do idućeg dana u 8, dok u Štamparu evidentiraju nalaze od 20 sati do istog vremena idućeg dana. "Konkretno, u naš današnji izvještaj ušli su podaci od 31. listopada u 20 sati pa do 1. studenoga u 20 sati", ističu u NZJZ-u. Ipak, vele kako je i njima ovako velika razlika u podacima za posljednja 24 sata bila neobična.