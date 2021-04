Istraživanje koje je naručio tim Jelene Pavičić Vukičević pokazalo da ona s lakoćom ulazi u drugi krug

Tomislav Tomašević, kandidat političke platforme Možemo!, s 39,6 posto potpore favorit je u utrci za Zagreb. No, iznenađenje je drugo mjesto na kojem se s potporom od 16,6 posto našla Jelena Pavičić Vukičević, kandidatkinja za gradonačelnicu stranke Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti.

Rezultati su to istraživanja koje je na uzorku od 800 ispitanika u razdoblju od 14. do 16. travnja provela agencija Ipsos piše Jutarnji list . Istraživanje je naručio tim Jelene Pavičić Vukičević preko agencije Manjgura komunikacijskog stručnjaka i analitičara Krešimira Macana .

Prema tim rezultatima Ipsosa, na trećem se mjestu nalazi Miroslav Škoro kojeg podržava 9,6 posto ispitanika, dok je na četvrtome HDZ-ov kandidat Davor Filipović s potporom od 7,6 posto. Slijedi ga kandidat SDP-a Joško Klisović koji je u istraživanju dobio 6,5 posto potpore, dok je šesta Vesna Škare Ožbolt s potporom od 5,7 posto. Kandidat Mosta Zvonimir Troskot sedmi je na listi i podržava ga 5 posto ispitanika. Slijedi ga Davor Nađi iz stranke Fokus kojemu istraživanje daje 3,7 posto, a deveta je Anka Mrak Taritaš iz Glasa s potporom od 3 posto. Mirando Mrsić iz Demokrata, koji će biti kandidat za zamjenika Anki Mrak Taritaš, dobio je 0,3 posto, a ostali kandidati 0,2 posto. Neodlučnih je 2,2 posto.



Prema istraživanju Ipsosa, Tomašević i Pavičić Vukičević bez problema bi ušli u drugi krug da se u ovom trenutku održavaju lokalni izbori. No, zanimljivo je da istraživanje koje je za N1 provela agencija Masmi samo nekoliko dana prije, od 8. do 12. travnja, koje je rađeno istom metodom, telefonski te također na uzorku od 800 ispitanika, daje drugačije rezultate, pogotovo kad je u pitanju druga pozicija na listi. I prema rezultatima agencije Masmi Tomašević je favorit, i to s potporom od 37,2 posto, ali je gužva u borbi za drugo mjesto za koje se, prema njihovim rezultatima, bore HDZ-ov kandidat Davor Filipović, koji je dobio 13,4 posto, i Vesna Škare Ožbolt koju je podržalo 10,1 posto ispitanika.



Slijede ih Miroslav Škoro sa 7,7 posto i Joško Klisović sa 7,6 posto, dok je Pavičić Vukičević tek na šestoj poziciji s potporom od 6,5 posto. Mostov Troskot i u istraživanju Masmija ima 5 posto. Usporede li se ovi rezultati, vidljivo je da većina kandidata ima slične postotke u oba istraživanja, a jedino veliko odstupanje predstavlja pozicija Pavičić Vukičević koja u jednoj anketi dobiva 6,5, a drugoj čak 16,6 posto.

Krešimir Macan, preko čije je agencije ovo istraživanje naručeno, kaže da ga ovaj rezultat ne iznenađuje.



- Jelena Pavičić Vukičević nazvala me nakon što sam u više svojih analiza komentirao kako samo ona i Vesna Škare Ožbolt mogu promijeniti tijek izbora jer jedino njih dvije imaju potencijal rasta. Nakon toga su naručili istraživanje od Ipsosa čiji su rezultati i pokazali da Pavičić Vukičević može izazvati "poremećaj" u Zagrebu - kaže Macan koji će kandidatkinji stranke BM365 raditi i strategiju za izbore. Uspoređujući istraživanje Ipsosa i agencije Masmi, Macan ističe kako je bio zatečen istraživanjem za N1.



- Treba vidjeti hoće li sljedeće istraživanje potvrditi ove podatke. Ako se taj trend nastavi, a Pavičić Vukičević može privući birače i centra i ljevice i desnice, i ona uđe u drugi krug, onda je sve otvoreno - smatra Macan. Kaže kako ne treba zaboraviti 40-ak posto birača iz prijašnjih istraživanja koji su se izjašnjavali da je stanje u Zagrebu dobro te nisu bili skloni promjenama.