'Ispravna je preporuka da se one koje su preboljeli koronu cijepi jednom dozom. Učinak cjepiva vjerojatno neće biti dugotrajan'

Pero Lučin, znanstvenik s Medicinskog fakulteta u Rijeci smatra da je ispravna preporuka da se oni koji su preboljeli koronu cijepe samo jednom dozom

Na pitanje koliko će biti potrebno da se donesu zaključci o trajnosti učinka cjepiva, rekao je kako je to teško reći jer je prošlo tek 5-6 mjeseci od iskustva s cjepivom.

'Imunološki odgovor na infekciju odvija se u dva koraka. U prvom koraku se događa prepoznavanje senzibilizacije razvoja odgovora, a u drugom koraku pojačanje. Svi koji su već imali bolest prošli su prvu fazu i trebaju drugu fazu, a to je pojačati imunološki odgovor cijepljenjem. Oprez treba kod onih koji su bili asimptomatski ili su imali blagu kliničku sliku. Kod njih treba provjerili je li došlo do imunizacije', rekao je Lučin za HRT .

'Ohrabruje što se udio pozitivnih među testiranim smanjuje. To je uvijek bio dobar indiktor da su stvari krenula na dolje u smislu prijave novih slučaja. Treba biti oprezan i pridržavati se mjera', naglasio je Lučin.

Dodao je i da se ova pandemija ne može obuzdati lokalno.

'Mi možemo poduzeti mjere i smanjiti širenje, ali dok se ne riješi problem u cijelom svijetu, a to znači dok se ne smanji intenzivno širenje virusa, uvijek će biti njegovo kretanje, a jedna od ključnih stvari je cijepljenje. Treba omogućiti cijepljenje svima i to što prije. I ljudima izvan bogatijeg i razvijenijeg svijeta. To je jedini put da se epidemija obuzda, a i onda će trebati dugo da se uspostavi suživot s virusom', zaključio je Lučin.