'Svi koji su bili na turniru moraju se testirati, a organizatori odgovarati jer se COVID-19 može proširiti regijom'

'Onaj tko je dopustio da se organizira teniski turnir u Zadru na kojem je bio dopušten dolazak gledatelja dok je COVID-19 još prisutan morao bi odgovarati za tu svoju odluku. Ovo se nije smjelo dogoditi, morale su se poštovati sve propisane epidemiološke mjere i nije smjelo biti većih okupljanja', kaže Andrej Trampuž, poznati slovenski infektolog, koji živi u Berlinu i radi u bolnici "Charite", jednoj od najpoznatijih njemačkih zdravstvenih ustanova.

'Postoje tzv. superspreader osobe koje, zbog nama nepoznatih razloga, puno više prenose virus. Da to plastično objasnim, njima, kad zakašlju, iz ždrijela izlazi puno veća količina virusa nego drugima. Ako su Zadrani već htjeli organizirati turnir, morali su uvesti mobilnu aplikaciju 'Coronavirus', koja se odnedavno primjenjuje u Njemačkoj i koju za sada ima više od 10 milijuna ljudi. Ona omogućava praćenje kontakata unatrag sedam do 14 dana, i to baš one osobe koja je potencijalni širitelj zaraze', objašnjava dr. Trampuž.

Koliko je koronavirus zarazan, najbolje se vidi po reprodukcijskom broju R, koji pokazuje koliko jedna zaražena osoba može zaraziti drugih. U Njemačkoj je broj R prije mjesec dana bio 0,7, a danas je u pokrajini Sjeverna Rajna Vestfalija 2,88, što znači da jedna osoba može zaraziti gotovo tri druge.

'Zbog toga je u toj regiji uveden 'lockdown' i sve je zatvoreno: kina, škole, fakulteti... U jednoj mesnoj industriji pojavio se koronavirus i pozitivno je više od 1300 osoba. Testirano je jako puno ljudi, a na tisuće ih je stavljeno u karantenu. Svatko tko je bio s nekim više od 15 minuta, a na udaljenosti manjoj od 1,5 metara, mora se testirati. Svi koji su bili na teniskom turniru u Zadru moraju se testirati', kaže dr. Trampuž.

Mnogi kažu kako je koronavirus oslabio i više nije velika prijetnja kao što je bio.

'Nije oslabio, nego se vrlo često pojavljuju 'mikroepidemije', no ljudi sada više borave na otvorenom prostoru. Ipak, potrebno je da svi i dalje nose zaštitne maske, drže socijalnu distancu i koriste dezinfekcijska sredstva. Moći ćemo nastaviti normalno živjeti tek kad se pronađe cjepivo', zaključuje prof. dr. sc. Andrej Trampuž.