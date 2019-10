Ima li nade za nestale pomorce? Kapetan duge plovidbe tumači kako je moguće locirati splav za spašavanje

Dok na Atlantiku još uvijek traje potraga za hrvatskim kapetanom Dinom Miškićem i šestoricom članova posade potonulog tegljača Bourbon Rhode, ključno pitanje zapravo jest - jesu li se prilikom havarije uspjeli ukrcati u splavi za spašavanje, kako su tvrdila trojica spašenih pomoraca s istog broda. Ukoliko doista jesu, šanse za njihovo preživljavanje znatno rastu

'One se zapravo nalaze u plastičnim cilindrima, samonapuhavajuće su, a izrađene su od materijala koji je po svojim kemijskim svojstvima sposoban izdržati izuzetno velika opterećenja. On zapravo služi kao dno, a boca s komprimiranim zrakom - koja se nalazi u njemu - prilikom aktiviranja napuhuje posloženu gumenu splav', objašnjava kapetan Mucić.

'Cilindri su morskim vezom pričvršćeni na brod i imaju jednostavan način otpuštanja hidrostatskom kukom, sposobni su izdržati pad u more s pedesetak metara, a za evakuaciju obično služe tobogani poput onih u avionima. Ukoliko se to i ne dogodi, kod potonuća broda već na dubini od četiri metra oni se automatski aktiviraju i izlaze na površinu. Ako su bile pravilo učvršćene, splavi su morale isplivati', objašnjava kapetan Mucić.

Dokumentom o internom inspekcijskom nalazu broda Bourbon Rhode iz svibnja ove godine, objavljenim u medijima proteklih dana, najveći dio opreme ovog broda ocijenjen je iznimno loše, pa tako i dio komunikacijske opreme koju posjeduje, kao i oprema potrebna za signalizaciju pozicije u slučaju nevolje. Mogao bi to biti razlog zašto nema nikakvog signala koji bi označio preživjelu posadu i njihovu točnu poziciju', napisao je glavni urednik portala Morski.hr Jurica Gašpar. Oprema za spašavanje također je bila loša, no neke stvari ocijenjene su dobrima - prsluci za spašavanje, splavi i pirotehnika.

Opremljene za mjesec dana, ali...

'U splavima treba postojati šatorska konstrukcija sa svjetlom za navigaciju, zatim signalne rakete, zaliha pitke vode i suhe hrane, pribor za ribolov i strujno sidro koje služi za usporavanje kretanja i udaljavanja od pozicije havarije. Zatim, ondje se trebaju nalaziti termoodijela, slična ronilačkim, za sprečavanje pothlađivanja, nožić i druga slična oprema, pojasevi, prsluci… Splavi su prilagođene tako da se na njima može provesti i do mjesec dana, no jasno da se radi o psihički i fizički teškoj situaciji, skučenom prostoru i velikoj izloženosti vjetru i drugim vremenskim prilikama. Ovisno o poklapanju sa strujama i smjeru vjetra, njihova pozicija do danas mogla se promijeniti i do tisuću milja', procjenjuje kapetan Mucić.