Ikić Baniček: 'Građani Siska i Banije su taoci HDZ-a'

Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica Siska, gostujući u Nedjeljom u 2, kazala je da je neprihvatljivo da obnova nakon potresa počne tek na ljeto

'Ljudi žive u kontejnerima, vani je nula stupnjeva. Ovo što se dogodilo u petak u Saboru samo je pokazatelj da Andrej Plenković i HDZ neće prezati od ničeg da ostvare svoje interese. Mislim da je to daleko beskrupuloznija i nečasnija osoba nego što smo si mogli zamisliti u najcrnjim mislima.

Na pitanje smatra li da Zakon o obnovi treba vezati sa Zakonom o HGK rekla je da 'misli da je to nešto najogavnije što je Andrej Plenković mogao napraviti'.

'Ako ikome nakon afere Nadan Vidošević treba objašnjavati što je HGK onda ne vidim smisao', naglasila je.

Komentirala je riječi predsjednika Zorana Milanovića o tome da ono što je 'bilo s obnovom da je bilo'. Kazala je kako je stajala kraj njega kad je to rekao, te da nije rekao to na način kako se prenijelo.

Na pitanje o plakatima koje je dala postaviti po Sisku nakon što je ipak odlučeno da će država stopostotno pokriti obnovu u Sisku, a ne kako je prvotno planirano 80 posto. Plakati su treabli biti plaćeni iz gradskog proračuna, pa kad je to isplivalo teret na sebe je uzeo SDP, koji je smatrao da je Ikić Baniček zabila autogol, da bi na kraju 20 tisuća kuna platila ona sama.

'Na to ne gledam kao na osobnu pobjedu niti smatram da je to promidžba. Zaljepljeni su na mjestima gdje je bila moja božićna čestitka, a prije toga su bili moji projekti. Ne možete očekivati da su ljudi 50 plus na društvenim mrežama. Ostajem da smo izlobirali da se Sisčani ne tretira kako građane drugog reda', kazala je Ikić Baniček dodavši da tu nije riječ o političkoj kampanji.

Komentirala je raspuštanje zagrebačke organizacije SDP-a i činjenicu da Gordan Maras neće biti kandidat za gradonačelnika.

'Ja sam bila protiv toga i rekla sam na Predsjedništvu stranke što sam imala. Sada treba napraviti sve i pomoći Jošku Klisoviću', istaknula je.

Komentirala je riječi biskupa Vlade Koščiča da je u Sisku nametnula diktaturu Sjeverne Koreje kazavši da ne zna što bi rekla na to.

'Bili smo u Caritasu kad mi je biskup počeo objašnjavati da svi ljudi bili u crnom u Drugom svjeskom ratu nisu tako loši. On čvrsto vjeruje u to i bilo je to zadnji put da smo proveli predblagdanski ručak zajedno', istaknula je Ikić Baniček.

Na pitanje zašto je zabranila novinaru HRT-a Igoru Ahmetoviću da prati sjednice Gradskog vijeća kazala je da se sjednica može pratiti putem streama odnosno YouTube kanala.

'Meni je Ahmetović priznao da mu je iz HRT-a naređeno da iz Siska javlja samo loše vijesti i da se ja ne prikazujem u kadru', naglasila je Ikić Baniček.