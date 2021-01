Ikić Baniček: Osobno ću platiti troškove plakata, to nije bila kampanja

Gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček u Dnevniku N1 opisala je kakva je trenutna situaciju u tom gradu, a komentirala je i sporne plakate financirane iz gradskog proračuna i rekla da će sve sama financijski pokriti

Prošlo je gotovo mjesec dana otkako je snažan potres zatresao Sisačko-moslavačku županiju. “Kolika je točno šteta, ne znamo još, no velika je sigurno. Svaki dan je sve veći broj crvenih naljepnica, sad preko 600, sve je veći broj žutih, sad ih je preko 1200. 29. dan potresa na području Siska nalazi se oko 140 smještajnih jedinica za privremeni smještaj. Smjestili smo ukupno 530 osoba. Što prije trebamo premjestiti ljude u čvrste objekte i treba što prije krenuti u gradnju kuća. Nadam se da ćemo vlastitim snagama uspjeti nešto pokrenuti”, rekla je Kristina Ikić Baniček za N1.

“Plakat je izašao tjedan dana prije saborskog izglasavanja. Svaki dan su svi mediji od mene dobivali po nekoliko izjava da ne zakinu Sisčane za sto posto obnove. Zar zaista mislite da bi došlo do toga da veliki HDZ prizna i pospe se pepelom, da nije išao medijski pritisak kroz izjave i plakate među ostalim? Sigurna sam da ne bi i nije mi žao što sam se izborila da Sisčani dobiju sto posto. Ne ja sama, bilo je tu puno ljudi. To je bio zajednički poduhvat da damo ljudima nadu da nas neće zaboraviti.”

“Ako ciljate na izjavu Bačića koji me tražio da se ispričam zbog plakata, spremna sam ispričati se zbog čega god treba, onog trena kad se HDZ ispriča Sisčanima jer im je htio podvaliti kukavičje jaje i obnovu sa 80%. Onda ću i ja biti spremna ispričati se iako mislim da nema potrebe za to”, rekla je.

Nije znala koliko je točno plakat koštao: “SDP je najavio da bi to htjeli platiti iako ne smatram da bi to trebali jer to nije bio predizborni plakat, nije bila kampanja, nego objava gradonačelnice svojim stanovnicima. Zato ću osobno platiti troškove tog plakata.”

Istaknula je da su plakati u toj županiji uobičajeni oblik komunikacije sa sugrađanima: “Osobno sam osam godina u medijskoj blokadi. Ako niste vladajući, ne dolazite na televiziju. U Sisku se uvijek komuniciralo plakatima, kao i u Petrinji, Glini itd. Mislim da je to dobar način. Kad nemate pristutnost nacionalnih medija ili lokalnu televiziju, onda se koristite onime što vam je pri ruci, kako najlakše distribuirati informacije građanima.”