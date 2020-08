I nakon povlačenja Hrvatske iz misije 'Odlučna potpora' hrvatski vojnici će odlaziti u Afganistan

Hrvatskim vojnicima koji sudjeluju u NATO-voj misiji 'Odlučna potpora' u Afganistanu uskoro istječe sedmomjesečna rotacija, a njihovim povratkom, kako je prethodno najavljeno, Hrvatska formalno okončava sudjelovanje u toj misiji. No to ne znači da hrvatski vojnici više neće odlaziti u Afganistan ni sudjelovati u misiji NATO-a u toj zemlji

' 12. HRVCON upućen je u područje misije na rok do sedam mjeseci, a nakon njihovog povratka nije planiran daljnji angažman pripadnika OS RH u Afganistanu. Navedeno se ne odnosi na RKM - Razmjestivi komunikacijski modul (DCM - Deployable Communication Module) i osoblje koje je raspoređeno na dužnostima u NATO-voj zapovjednoj strukturi. Njihov angažman u području misije u nadležnosti je NATO-va zapovjedništva ', piše u odgovoru MORH-a na naš upit te se dodaje kako je, sukladno odluci Hrvatskog sabora od 12. srpnja 2019. godine, u 2020. i 2021. godini moguće uputiti do 80 pripadnika OS RH, po potrebi službe u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.

Trenutno se u Afganistanu, u sklopu sudjelovanja u misiji ' Odlučna potpora ' (Resolute Support) nalazi 61 pripadnik Hrvatske vojske u sastavu 12. hrvatskog kontingenta, potvrđeno je za tportal u Ministarstvu obrane . Otišli su u ožujku, a njihovim povratkom za nešto više od mjesec dana formalno se okončava sudjelovanje Republike Hrvatske u toj misiji. No to ne znači da hrvatski vojnici više neće odlaziti u Afganistan.

Iz MORH-a još naglašavaju kako postupak upućivanja RKM tima u područje operacije uključuje inicijalnu obavijest NATO CIS grupe te odobrenje hrvatske strane, kao i da Hrvatska trenutno nema zaprimljenih obavijesti za upućivanje tijekom 2021. Tako će, i nakon što se Hrvatska formalno povuče iz misije 'Odlučna potpora', hrvatski vojnici i dalje, ako to zatraži NATO, sudjelovati u toj operaciji. No to će moći biti samo vojnici iz sastava RKM timova i osoblje raspoređeno na dužnostima u NATO-voj zapovjednoj strukturi.

Nacionalni razmjestivi komunikacijski modul (RKM) je specijalistička postrojba veze (razine satnije) te čini okosnicu operativnog komunikacijskog sustava NATO-a za zapovijedanje tijekom operacija koje on provodi. Zadaća im je osigurati komunikacije operativnog zapovjednog mjesta prema strateškom zapovjedniku te prema neposredno podređenim zapovjednicima u operaciji pod vodstvom Saveza. RKM tim dio je Satnije RKM, a koja se nalazi u organskom sastavu Zapovjedništva za kibernetički prostor i pod operativnim zapovijedanjem NATO-a. Satnija je ustrojena 2014., a ovogodišnje sudjelovanje u misiji Resolute Support treće joj je po redu.

Posljednja takva hrvatska postrojba koja je brojala 30-ak pripadnika iz Afganistana vratila se u Hrvatsku 25. kolovoza, nakon četveromjesečne rotacije. Kako su izvijestili iz MORH-a, RKM tim bio je baziran u glavnom gradu Kabulu, a zadaće održavanja, provjere i popravaka dijelova komunikacijsko-informatičkih sustava izvršavao je u koalicijskim kampovima u glavnom afganistanskom gradu te u koalicijskim kampovima sjevernog i zapadnog dijela Afganistana, zona odgovornosti NATO-va zapovjedništava Sjever i NATO-va zapovjedništava Zapad.