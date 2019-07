I na Kaptolu su vidjeli video čovjeka koji padobranom skače s tornja katedrale, evo što kažu

Da se netko usred noći tamo negdje oko Uskrsa ne samo penjao s vanjske strane zagrebačke katedrale visoke 108 metara, već i s nje skočio padobranom, na Kaptolu su doznali tek nakon što su jučer hrvatski mediji objavili snimku koju je autor ovog neobičnog i ilegalnog pothvata objavio na YouTubeu

Neidentificirani muškarac objavio je video na svom kanalu 29. lipnja, no očito je da je sam skok izveo negdje krajem travnja, oko Uskrsa, jer su u videu vidljive velike pisanice koje u to doba krase prostor ispred same katedrale.

Pitali smo tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije o sigurnosnim mjerama oko katedrale i Nadbiskupskog duhovnog stola, s obzirom na to da je očito kako je base jumper ušao u ograđeno dvorište katedrale s lijeve strane, gdje skele dolaze gotovo do tla.

Uz to, nekoliko metara dalje je i ulaz u sakristiju, no s obzirom na to da se to dogodilo usred noći, ovaj avanturist mogao je neopaženo izvesti svoj pothvat.