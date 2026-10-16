Pavlek se oženio u Kazahstanu? Habijan: 'Nisam s time upoznat'

Ministar pravosuđa Damir Habijan u petak je oštro osudio ponašanje Torcide u Splitu, poručivši da od policije i pravosuđa očekuje najstrože sankcioniranje izgrednika te je upozorio da je taj događaj odraz općeg bujanja agresije i toleriranja govora mržnje u društvu

'Teško mi je reći koje bih riječi koristio od susramlja do osude. Ono što očekujem je da rezultat tog divljanja ima svoj epilog od strane tijela koja su dužna pokrenuti postupke, prije svega policije, te da dobije svoj sudski epilog u vidu najstrožeg sankcioniranja', kazao je Habijan. Odgovarajući na novinarska pitanja u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije rekao je da su ovakvi događaji apsolutno nedopustivi u 21. stoljeću u državi članici EU-a. Najgori incident uoči utakmice između Hajduka i Ajakxa u Splitu dogodio se tijekom navijačkog kortea kada je dio Torcide prolazeći gradom izgovarao nacističke i antisemtiske uzvike, spominjući Auswich, Adolfa Hitlera i Židove.

'Potpuna negacija sporta' Habijan je kazao da taj incident predstavlja potpunu negaciju sporta, ali i naglasio da se problem mora promatrati u širem društvenom kontekstu. Ocijenio je da društvo postaje preplavljeno agresijom te je upozorio kako joj doprinosi i neodgovoran govor javnih osoba i saborskih zastupnika koji prolazi bez javne osude pa izvikivanje nacističkih pozdrava i pozivi na nasilje počinju ulaziti u sferu 'normalnog'. 'Nije to pitanje samo pravosuđa ili policije, pitanje je puno šire. Pitanje je uopće mentalnog sklopa i svjesnosti društva u komu to mi smjeru idemo. Ovo je puno šire pitanje i niti jedna izmjena zakona ovo neće zaustaviti', kazao je Habijan, ukazujući prije svega na važnost prevencije te edukacije. Komentirajući tvrdnje da je pravosuđe blagim kaznama suodgovorno za ponavljanje izgreda, ministar je naglasio da zakonski okvir s rigoroznim kaznama postoji te da je zadatak sudbene vlasti da te alate počne adekvatno primjenjivati.

Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic







+94 Torcida, korteo uoči utakmice Hajduk - Ajax, 15.10.2026. Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic