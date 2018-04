I dalje toplo uz moguću grmljavinu i kišu, a do kraja tjedna promjenjivo

U utorak će biti mjestimične kiše i grmljavine, i to uglavnom u unutrašnjosti, napose zapadnoj. Na Jadranu, osobito srednjem i južnom, zadržat će se većinom sunčano, prema otvorenome moru u noći i prijepodne uz mogućnost magle. U srijedu ponovno stabilnije, a u četvrtak oblačnije, uz mjestimičnu kišu. Temperatura zraka bit će i dalje iznadprosječno visoka, ali u većini kopnenih krajeva ipak manje nego prošlih dana pa je vrlo mala vjerojatnost novih rekorda, javlja HRT u svojoj vremenskoj prognozi

U središnjoj Hrvatskoj također će biti promjenljive naoblake i povremene kiše, ponegdje i grmljavine, moguće već u prvome dijelu dana te posebice poslijepodne. Pritom lokalno može biti izraženijih pljuskova. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar, s kojim će stići malo hladniji zrak pa će dnevna temperatura biti od 22 do 25 °C. U gorju i na sjevernom Jadranu između 20 i 24 °C, uz povremena oblačnija razdoblja te povećanu vjerojatnost za kišu, pa i u obliku pljuskova, uglavnom u Gorskome kotaru i u unutrašnjosti Istre.

Puhat će jugozapadni, prema otvorenome moru ponegdje južni i jugoistočni vjetar. Jugozapadnjaka će biti i u Dalmaciji, većinom sredinom dana i poslijepodne. Dan će obilovati suncem, no mjestimice će na otvorenome moru biti sumaglice i magle, posebice u noći i prijepodne, pa vidljivost može biti smanjena.

Na jugu Jadrana prevladavat će sunčano, uz slab do umjeren jugozapadni, ponegdje i zapadni vjetar pri čemu će more biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura predviđa se od 23 do 27 °C. U srijedu sunčanije i toplije, od četvrtka ponovno nestabilnije