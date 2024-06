Od sutra voze noćni, sezonski vlakovi: Moguće je rezervirati cijelu kabinu s ležajevima

'Ako koristite kabinu za spavanje iz Osijeka ili Vukovara cijena karte je 24 eura, a cijela kabina dođe 25 eura. Znači negdje 49 eura je ukupno putovanje, jedan putnik, cijela kabina, na relaciji od Vukovara do Splita', rekao je za RTL Danas Željko Ukić , predsjednik Uprave HŽ Putnički prijevoz .

Na pitanje koliko to putovanje traje, kaže: 'Na jednom dijelu pruge između Vukovara i Vinkovaca traje prijevoz autobusima, ali vrijeme vožnje je nešto više od 13 sati. S obzirom na to da se radi o noćnim linijama to je tako u ovim uvjetima prihvatljivo. Primjerice iz Budimpešte ide preko 15 sati Budimpešta - Split.'.

Ukić ističe kako je rezervacija obvezna.

'Ja ću podsjetiti da sva djeca i učenici imaju praktički besplatno putovanje, a od ove godine i svi umirovljenici, osobe starije od 65 godina na području cijele Republike Hrvatske mogu se voziti besplatno kao i stanovništvo s područja pogođenih potresom. U tu svrhu zbog velikog interesa za putovanjem rezervacija je neophodna.', objasnio je predsjednik Uprave HŽ Putnički prijevoz.