Hutisti u Jemenu zarobili 20 djelatnika UN-a: Među njima je i predstavnik UNICEF-a iz Britanije

M.Č./Hina

20.10.2025 u 06:13

Jemenski hutisti zarobili su u Sani 20 zaposlenika Ujedinjenih naroda, među kojima i predstavnika UNICEF-a u Jemenu, Britanca Petera Hawkinsa, objavili su u nedjelju dužnosnici UN-a. Pobunjenici koji kontroliraju Sanu upali su u zgradu UN-a u kojoj se nalaze njegovi zaposlenici u glavnom gradu Jemena

"Zarobljeno je pet pripadnika nacionalnog osoblja i 15 pripadnika međunarodnog osoblja", rekao je za AFP glasnogovornik UN-ova koordinatora u Jemenu Jean Alam.

Još jedanaest zaposlenika, jemenskih državljana, pušteno je nakon ispitivanja, a UN je u kontaktu s hutistima i drugim stranama kako bi se "što prije riješila teška situacija i oslobodilo zarobljeno osoblje".

"Peter Hawkins je među 15 zarobljenih pripadnika međunarodnog osoblja", rekao je dužnosnik UN-a koji je želio ostati anoniman. Informaciju su AFP-u potvrdili i hutistički izvori.

Alam je rekao da su hutističke snage u subotu "neovlašteno" ušle u zgradu UN-a u Sani.

Hutisti su ured UN-a u Sani napali i 31. kolovoza kada su zarobili desetak zaposlenika, koje su optužili da su špijunirali za SAD i Izrael.

