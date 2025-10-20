Hutisti u Jemenu zarobili 20 djelatnika UN-a: Među njima je i predstavnik UNICEF-a iz Britanije

"Zarobljeno je pet pripadnika nacionalnog osoblja i 15 pripadnika međunarodnog osoblja", rekao je za AFP glasnogovornik UN-ova koordinatora u Jemenu Jean Alam.

Još jedanaest zaposlenika, jemenskih državljana, pušteno je nakon ispitivanja, a UN je u kontaktu s hutistima i drugim stranama kako bi se "što prije riješila teška situacija i oslobodilo zarobljeno osoblje".

"Peter Hawkins je među 15 zarobljenih pripadnika međunarodnog osoblja", rekao je dužnosnik UN-a koji je želio ostati anoniman. Informaciju su AFP-u potvrdili i hutistički izvori.