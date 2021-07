HUBOL zatražio ostavku Gordana Lauca na mjesto člana Znanstvenog savjeta vlade

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) u utorak je zatražila ostavku Gordana Lauca na mjesto člana Znanstvenog savjeta vlade

Ovo je naravno za sada samo moja okvirna procjena koju treba neovisno potvrditi, no čini se da je već do sada naš (planetarni) odgovor na pandemiju ubio više ljudi od samog virusa, a cijena tog odgovora dolazit će na naplatu još godinama, tako da će konačni omjer biti još gori… Kad sam to spominjao još jesenas pojedini mediji su me satanizirali, no evo sada i službeni podaci u UK potvrđuju da je tako…”, napisao je Lauc na Facebooku.

Na njegovu je objavio reagirao i HUBOL, a njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Dok se hrvatski zdravstveni sustav mjesecima bori do krajnjih granica ljudske izdržljivosti s pandemijom koronavirusa, pojedinci koji se javnosti predstavljaju kao znanstvenici s kompetencijama za tumačenje imunologije, virologije, infektologije, epidemiologije i intenzivne medicine, banaliziraju cjelokupnu situaciju.