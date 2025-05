Hrvatska vojska se pokazala, ovo su prve reakcije: 'Da smo imali ovakvu opremu...'

'Čestitam Dan državnosti svim hrvatskim državljanima, svima koji vole Hrvatsku i, naravno, hrvatskoj državi. Danas smo ovdje na Jarunu, mislim da je rekordan broj posjetitelja i drago nam da je ovako veliki i interes', poručio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

U kontekstu hrvatske povijesti i Domovinskog rata, naglasio je važnost ulaganja i opremanja Hrvatske vojske, u naoružanje koje hrvatski branitelji, istaknuo je, nije imalo.

'Da smo imali ovu opremu, ne bi '90., '91. ni došlo do onoga što su oni zamislili učiniti Hrvatskoj. Ne bi im palo na pamet to napraviti. Ali su napravili jer su mislili da smo slabi i da nećemo uspjeti. Uspjeli smo i onakvi nenaoružani, ali smo išli svjesni da nam je to bila povijesna prilika da imamo vlastitu državu napokon. I zato danas činimo upravo to - opremanje, usavršavanje, investiranje u Hrvatsku vojsku zbog doktrine odvraćanja da ne bi nekome palo na pamet u budućnosti ono što su oni učinili '91. godine', poručio je.